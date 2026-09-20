Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, bénéficie de mesures de sécurité particulières et sans précédent pour un homme qui a occupé le poste de sélectionneur des Bleus, en raison de l'immense popularité dont jouit la légende du football français dans son pays comme à l'étranger, malgré son long éloignement des terrains d'entraînement.

Quelques minutes après avoir annoncé sa première liste avec l'équipe de France, Zidane est apparu devant le siège de la Fédération française de football dans la capitale, Paris, où près de 100 supporters s'étaient rassemblés pour l'accueillir, au milieu des chants, des chansons et des bousculades entre des supporters désireux de s'approcher de lui et de prendre des photos en sa compagnie.

Les supporters français ont scandé des chants de soutien à Zidane, parmi lesquels « Zizou, je t'aime », dans une scène qui reflétait l'ampleur de l'accueil réservé au nouveau technicien dès sa première apparition à ce poste, son nom ayant conservé une place particulière dans le cœur des supporters français.

Les marques d'attention envers Zidane ne se sont pas limitées à l'accueil du public, puisque le journal L'Équipe a révélé des discussions au sein de la Fédération française de football au cours des dernières semaines concernant les mesures de sécurité relatives au nouvel entraîneur, en tant que l'une des principales figures sportives de France.

Selon le journal, Zidane bénéficiera d'une protection de sécurité plus importante que celle dont disposait son prédécesseur Didier Deschamps, puisqu'un garde du corps se chargera de l'accompagner, aux côtés d'un agent de sécurité qui lui sera dédié au sein de l'équipe mise en place par la Fédération française de football.

Ces mesures ressemblent au dispositif de sécurité que la Fédération française avait déjà adopté pour protéger Kylian Mbappé lors de la dernière Coupe du monde, compte tenu de la forte présence du public attendue autour de Zidane lors de son apparition dans sa nouvelle mission avec l'équipe de France.

Malgré le renforcement des mesures de sécurité, les responsables de la Fédération française ne les associent pas à des craintes particulières, affirmant que leur objectif est d'offrir le plus de tranquillité et de confort possible à Zidane, notamment avec l'ampleur croissante de l'intérêt du public et des médias pour son retour sur le devant de la scène par la porte de l'équipe de France.

Cela intervient au moment où s'ouvre l'ère Zidane avec l'équipe de France, dans une mission qui suscite un intérêt exceptionnel, après que le lauréat du Ballon d'or 1998 est passé du statut de l'une des plus grandes stars de l'histoire de la sélection à celui d'homme chargé de la diriger sur le plan technique.