La commission technique des arbitres de la Fédération espagnole de football a confié la direction du derby très attendu, dimanche prochain, entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid à l'arbitre Miguel Ángel Ortiz Arias, qui dirigera ainsi la première grande affiche de la nouvelle saison, dans une décision porteuse d'une signification historique et exceptionnelle pour l'arbitrage espagnol.

Ce sera la première fois dans l'histoire de la Liga qu'un arbitre originaire de la ville de Madrid dirige un derby opposant l'Atlético et le Real. Cette désignation historique fait suite à la décision prise par la commission technique des arbitres (« CTA ») la saison dernière de supprimer le critère de la « répartition géographique et territoriale », un critère qui a interdit pendant de longues années à tout arbitre appartenant à la même fédération régionale que l'une des deux équipes en lice de diriger leurs matchs, selon le journal espagnol « Marca ».

Ortiz Arias avait ouvert la voie à l'application de ce changement de procédure la saison dernière lorsqu'il avait dirigé le match entre Getafe et le Rayo Vallecano, premier précédent arbitral entre deux équipes appartenant à la communauté régionale de Madrid, suivi par l'arbitre Munuera Montero avec la direction du derby de Séville au stade Sánchez Pizjuán.

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Avec cette décision, la commission technique des arbitres franchit un pas supplémentaire, plus audacieux, en confiant le plus grand derby de la capitale à un arbitre madrilène, brisant ainsi une barrière historique qui a longtemps perduré dans le mécanisme de désignation des arbitres dans le football espagnol.

À noter que le Real Madrid occupe la deuxième place au classement de la Liga avec 12 points en 5 journées, à 3 points du Barcelone, leader, tandis que l'Atlético se situe à la cinquième place avec 10 points.