Droits TV : un match de Ligue 1 diffusé en clair à chaque journée ?

Allons-nous bientôt voir un match de Ligue 1 diffusé en clair à chaque journée de Ligue 1 ? C'est en tout cas le souhait de la mission parlementaire consacrée à l'étude des droits TV.

Cette mission parlementaire (présidée par le député Régis Juanico (Générations. s), avec Cédric Roussel (LREM) comme rapporteur) a été constituée en juin dernier après le fiasco de Mediapro et le fait que les supporters regardent énormément de matches sur des plateformes illégales de streaming.

Un match en clair pour une meilleure exposition

Après plusieurs mois d'enquêtes et de consultations, la mission parlementaire a rendu son rapport qui contient une mesure forte : la création d'un lot pour la diffusion d'un match de Ligue 1 en clair à chaque journée lorsque la LFP effectue un appel d'offres pour l'attribution des droits TV.

Cette démarche a pour but de « soutenir l'exposition » du football français qui est uniquement diffusée sur des chaînes payantes à l'heure actuelle.

La mission parlementaire préconise également l'allongement de la durée des contrats des droits TV (de quatre à cinq ans). Cela permettrait aux supporters d'avoir à changer d'abonnements moins souvent si la LFP décide de choisir un nouveau diffuseur.

La mission parlementaire tacle la LFP

Dans son rapport, la mission parlementaire s'en prend à la LFP et à son manque de professionnalisme lors du choix de Mediapro (l'entreprise sino-espagnole n'avait présenté aucune garantie bancaire) : « Le défaut de Mediapro et les conséquences financières de sa rupture du contrat obligent la LFP à plus d'attention et d'exigence quant au niveau de la garantie et son appréciation. »

L'article continue ci-dessous

Afin d'éviter un nouveau fiasco, la mission parlementaire demande à la LFP d'exiger un acompte de 10% lorsqu'elle attribue les droits TV à un diffuseur et de souscrire à une assurance pour couvrir un éventuel défaut de paiement.

Enfin, elle propose à la LFP de s'opposer, si elle le souhaite, à d'éventuels accords de « sous-licence » entre diffuseurs, car cela peut entraîner un « risque spéculatif ».