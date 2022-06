Droits TV : le jackpot pour le Barça

Le FC Barcelone a vendu une partie de ses droits de télévision pour plus de 200 millions d'euros afin d'aider ses finances, a déclaré le club jeudi.

Le club catalan a déclaré que la société d'investissement Sixth Street investira 207,5 millions d'euros (215 millions de dollars) en échange de 10% des droits télévisés du championnat espagnol pour les 25 prochaines années.

Le FC Barcelone a qualifié cet accord d'"étape majeure dans l'amélioration des ressources financières et du positionnement concurrentiel du club".

Le club a déclaré que la transaction permet à Barcelone de générer des plus-values totales de 267 millions d'euros (277 millions de dollars) pour la saison en cours.

"Nous activons les leviers économiques et exécutons notre stratégie patiente, durable et efficace pour renforcer l'assise financière du club", a déclaré le président du club Joan Laporta. "Sixth Street est un supporter avéré du football, un investisseur expérimenté à travers le sport et les médias mondiaux, et un partenaire qui apportera des connaissances et des ressources importantes tout en nous permettant de gérer nos opérations de manière indépendante."

Barcelone se redresse lentement sur le plan financier après des difficultés qui ont conduit au départ de la star Lionel Messi l'année dernière.