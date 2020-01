Droits TV : beIN Sports diffusera l'Euro 2020 en intégralité

BeIN Sports va bien diffuser en France l'intégralité des matches de l'EURO 2020.

C'est officiel, la chaîne qatarie BeIN Sports a officialisé l'accord conclu avec l'UEFA qui porte sur les 51 matchs de l' , qui pour rappel aura lieu dans douze villes européennes du 12 juin au 12 juillet.

🚨 beIN SPORTS conclut un accord de diffusion avec l’UEFA et retransmettra en du 12/06 au 12/07 l’intégralité de l’UEFA EURO 2020. Les 51 matchs seront à suivre seulement sur @beinsports_FR dont 28 en exclusivité. Les équipes offriront une couverture exceptionnelle 24/24 — Florent Houzot (@florenthouzot) January 7, 2020

"Après la diffusion en intégralité de l'UEFA EURO 2012, de la Coupe du Monde de la FIFA, 2014 de l'UEFA EURO 2016 en France et de la Coupe du Monde de la FIFA, 2018, les abonnés continueront de suivre le meilleur du football international avec cet été l’intégralité de l’UEFA EURO 2020 seulement sur beIN SPORTS. Les 51 matchs de l'UEFA EURO 2020 seront à suivre en direct sur beIN SPORTS, dont 28 en exclusivité. L'accord couvre également l'exploitation des droits digitaux avec les résumés de l’ensemble des matchs. Comme à son habitude, les équipes beIN Bleus offriront un large suivi de l’actualité de l’équipe de France, pour être au plus près des Champions du Monde tout au long de la compétition. beIN SPORTS proposera également une couverture exceptionnelle, 24h/24 et au plus près des plus grandes nations du football européen", peut-on lire sur le communiqué officiel diffusé par BeIN.

De leur côté, TF1 et M6 se chargeront de la diffusion en clair, des 23 meilleures affiches de la compétition dont 12 matchs de poules, ainsi que 5 huitièmes de finale, 3 quarts de finale, les demi-finales, sans oublier la finale.