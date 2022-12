Drogba dévoile le meilleur joueur des Bleus

L'attaquant de l'Atlético de Madrid Antoine Griezmann a été salué après sa performance lors de la demi-finale contre le Maroc.

Le milieu de terrain a réalisé une course insaisissable et brillante pour ouvrir le premier but français après seulement cinq minutes. Il a été une menace pour les Lions de l'Atlas toute la soirée, continuant à exceller dans un rôle plus combatif que celui dans lequel il a souvent évolué.

Alan Shearer a d'ailleurs estimé que Griezmann était le meilleur joueur sur le terrain, comme il l'a expliqué : "Pour moi, il a été l'homme du match. Il faut reconnaître la façon dont Didier Deschamps l'a utilisé.

"C'est un super talent, un joueur très intelligent qui lit très bien le jeu. Quand on pense aux joueurs qu'il leur manque, lui et Aurélien Tchouameni ont été fantastiques dans le travail défensif."

Didier Drogba a également été impressionné par les changements apportés par Griezmann pour jouer un rôle plus profond, disant qu'il "ressemblait plus à N'Golo Kante", mais était toujours capable de se déplacer comme un véritable attaquant car "c'est comme le vélo, on ne l'oublie jamais !".