Drogba balance ses vérités sur Mbappé et le PSG

Le PSG a fait de Mbappé le meilleur attaquant du monde, selon Drogba

Kylian Mbappé s'est plaint de son rôle au PSG depuis qu'il a éconduit le Real Madrid pour prolonger son séjour dans la capitale française, mais la légende de Chelsea Didier Drogba pense que cela a fait de lui un meilleur attaquant.

Le crack de Bondy avait presque signé au Real à la fin de la saison dernière, et les Blancos avaient déjà prévu de l'inaugurer à Bernabeu, mais il a fait volte-face en mai, signant un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain qui fait de lui le sportif le mieux payé de l'histoire.

Mais l'argent ne fait pas toujours le bonheur, et en l'absence d'un véritable numéro 9, Mbappé a mené la danse au Parc des Princes avec Lionel Messi et Neymar derrière lui - ce dont il s'est plaint en septembre après avoir marqué deux buts depuis le flanc gauche lors de la victoire 2-0 contre l'Autriche.

"On me demande des choses différentes ici que dans mon club", avait-il déclaré à l'époque. "J'ai beaucoup plus de liberté. Le coach sait qu'il a un numéro 9 comme Olivier [Giroud] qui occupe la défense, et je peux me déplacer et lâcher dans l'espace. C'est différent au PSG. Vous n'avez pas cela. On me demande de jouer en tant que pivot..."

Le champion du monde 2018 est revenu sur le flanc avec Giroud à l'avant pour permettre à la France de bien défendre sa Coupe du monde. Il aborde le huitième de finale des Bleus contre la Pologne dimanche en tant que co-meilleur buteur de la compétition avec trois buts.

Drogba, qui est très ami avec la star française, insiste sur le fait que son expérience au PSG a fait de lui un meilleur joueur.

"Pour moi, un attaquant complet est quelqu'un qui peut créer une passe décisive aussi bien que marquer - quelqu'un qui peut changer le jeu en une seule action", a-t-il écrit dans sa chronique pour la BBC. "L'Angleterre a Harry Kane, que j'adore regarder, mais le Français Kylian Mbappé est le joueur qui se démarque comme étant le meilleur pour faire toutes ces choses que j'ai mentionnées [assister, marquer], toutes ensemble.

Mbappé doit remercier le PSG

"Il peut exposer les défenseurs en un contre un avec sa vitesse, mais je pense que le fait qu'il ait joué dans différentes positions d'attaquant pour son club, le Paris St-Germain, a contribué à rendre son jeu plus rond - à devenir plus complet, si vous voulez."