Le jeune milieu de terrain de 18 ans a été l'un des joueurs préférés de Hansi Flick, formé à La Masia, ces six derniers mois. Il a participé à la tournée de pré-saison du Barça et a fait ses débuts en Premier League en début de saison. Flick l'a également titularisé à deux reprises et lui a fait confiance lors du choc au sommet contre l'Atlético Madrid.

Flick aurait été furieux d'apprendre son départ ce mois-ci. Dro a informé le FC Barcelone de son intention de payer sa clause libératoire de 6 millions d'euros et de partir en janvier. Le directeur sportif, Deco, avait tenté de prolonger son contrat, mais sans succès, et Dro a été séduit par des offres alléchantes d'autres clubs.

Plus tôt dans la saison, Manchester City, Chelsea et West Ham United ont tous manifesté leur intérêt pour Dro, et Ben Jacobs a confirmé que les deux premiers sont bien placés pour le recruter. Il n'a pas encore pris de décision, mais El Desmarque va plus loin et précise que City est en pole position pour s'attacher ses services. Outre le géant de Premier League, le Borussia Dortmund est également sur les rangs, et il aurait aussi reçu une offre de Ligue 1.

Chelsea, Manchester City et Dortmund font partie des prétendants à l'attaquant du FC Barcelone, Dro Fernández. D'autres grands clubs européens, y compris français, sont également dans la course.

L'une des raisons de la décision de Dro pourrait bien être le nombre d'options qui s'offrent à lui en équipe première. Fermin Lopez et Dani Olmo se disputent actuellement le poste de numéro 10 derrière l'avant-centre, tandis que Flick a également utilisé Raphinha à ce poste cette saison. Bien qu'en théorie il puisse jouer plus bas au milieu de terrain, le retour de blessure de Gavi intensifiera la concurrence.