Dro Fernandez au PSG, le prix enfin dévoilé

Le champion d'Europe en titre a déjà trouvé un accord contractuel avec le jeune milieu de terrain, qui avait formulé une demande de transfert en début de mois.

Le FC Barcelone est très déçu de perdre Dro, qu'il considère comme un grand talent. Le joueur de 18 ans a été promu en équipe première l'été dernier et, après seulement cinq apparitions toutes compétitions confondues, il a décidé de partir faute de temps de jeu.

Le PSG pourrait très bien conclure l'affaire en payant la clause libératoire de Dro, fixée à 6 millions d'euros, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et selon MD, le PSG ne le fera pas, préférant s'entendre avec le FC Barcelone pour une indemnité de transfert légèrement supérieure à 8 millions d'euros.

Le PSG a plusieurs raisons d'opter pour cette solution, la principale étant de ne pas détériorer les relations nouées entre les deux clubs. La décision du FC Barcelone de se retirer du projet de Superleague, conjuguée à son projet de retour en ECA, a renforcé ses liens avec le club parisien, qui ne souhaite pas que les progrès accomplis soient vains.

Par ailleurs, le PSG réalisera des économies d'impôt en évitant de payer la clause libératoire de Dro, un avantage considéré comme secondaire. Il s'agit néanmoins de la deuxième fois que le club parisien parvient à recruter un joueur du Barça contre la volonté du club catalan, après le départ d'Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025, pour Paris à l'été 2023.

On s'attend à ce que Dro rejoigne finalement le PSG. Un accord ne semble pas faire de doute, malgré le récent contretemps.