Dans la rubrique « Kick-Off » du journal De Telegraaf, Valentijn Driessen réagit à l’annonce selon laquelle les supporters du FC Groningen ne seront pas les bienvenus jeudi au stade Kras de Volendam pour la rencontre face à l’Ajax, comptant pour les barrages d’accès à la coupe d’Europe.

Driessen ouvre le débat en affirmant, avec une certitude non feinte, que l’Ajax sera éliminé par Groningen : « À 100 % », tranche l’expert, laissant peu de place au doute pour les Amstellodamois.

« C’est vraiment dommage, car Groningen a déjà joué un match à huis clos sur la pelouse de l’Ajax », rappelle Driessen en référence à la rencontre interrompue par des feux d’artifice au Johan Cruijff ArenA plus tôt cette saison. « Et maintenant, pas de fans de Groningen à Volendam. La KNVB a commis une erreur d’organisation. Elle aurait dû imposer une règle simple : chaque club joue toujours dans son propre stade ; si ce n’est pas possible, on se replie sur la pelouse de l’adversaire. Il suffisait d’inverser les rencontres. »

Mike Verweij, observateur du club, rappelle toutefois que le match interrompu entre l’Ajax et le FC Groningen il y a quelques mois n’a rien à voir avec l’absence des supporters de Groningen jeudi à Volendam. « L’Ajax n’y est pour rien, rappelle-t-il. Les émeutes ayant ébranlé le match FC Volendam – Telstar justifient la décision du maire, qui a déjà annoncé que FC Volendam – Willem II se tiendrait également à huis clos. »

« Si l’Ajax se qualifie, aucun supporter du FC Utrecht ni du sc Heerenveen ne pourra donc entrer », observe Driessen en évoquant l’autre demi-finale. « Le football professionnel et les barrages ne sont pas faits pour ça. Si tout le monde avait connu la décision du maire, cela n’aurait jamais eu lieu. »

Driessen enfonce le clou : « Il était déjà surprenant que l’Ajax puisse se replier sur Volendam, en raison des antécédents avec les supporters du FC Utrecht et de l’histoire entre l’Ajax et le FC Groningen. La direction de la ligue aurait dû mettre le holà. »

« C’est toujours une forme de distorsion de la concurrence. Mais là, ça n’a vraiment aucun sens. Et puis, on joue aussi pour le public. Peut-être que le match FC Groningen - Ajax aurait fait salle comble. Ajax - FC Groningen à l’ArenA aurait peut-être aussi fait salle comble. Mais il faut en fait mettre fin à tout ça le plus vite possible », soupire Driessen, avant d’évoquer une solution possible.

« Sur un terrain neutre, à l’image de ce qui se fait en Angleterre. Là-bas, on joue à Wembley : les demi-finales et la finale de la Coupe, ainsi que les matchs de promotion, et le stade est toujours bien rempli, même pour les amateurs », analyse l’expert, avant de proposer une solution néerlandaise. « Le stade du PSV, par exemple, ou, selon l’affluence attendue, celui d’AZ. »