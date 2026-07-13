Driessen presse la KNVB de contacter sans tarder cet entraîneur

Dans *De Telegraaf*, Valentijn Driessen attribue un mauvais bulletin à la KNVB après l’élimination des Pays-Bas au Mondial. Le chef du service football milite pour la nomination d’Arne Slot au poste de sélectionneur des Oranje.

« Devenir champion du monde ou atteindre les demi-finales était irréaliste au vu du quart de finale contre la France. Ne même pas s’en approcher constitue un échec inacceptable », juge Driessen dans son article publié lundi.

L’observateur des Oranje s’en prend vivement à la directrice générale de la KNVB, Marianne van Leeuwen, et au directeur du football de haut niveau, Nigel de Jong. « Ils vont désormais nommer un nouveau sélectionneur en collaboration avec Clarence Seedorf, commissaire de la KNVB. Alors qu’ils ont complètement mal évalué les rapports de force lors de la Coupe du monde en ce qui concerne les Oranje, ainsi que Koeman et ses internationaux, la barre doit être placée au plus haut niveau pour la succession de Koeman. »

Driessen exhorte De Jong à prendre contact avec Slot sans tarder. « C’est le meilleur candidat imaginable et, en plus, il possède un passeport néerlandais. Seuls les accords financiers de plusieurs millions conclus entre Slot et Liverpool lors de son départ en mai pourraient constituer un obstacle théorique. »

Slot apparaît comme le candidat idéal, d’autant plus que Peter Bosz et Erik ten Hag ne souhaitent pas rejoindre la KNVB. « Il garde le silence pour l’instant, ce qui est significatif pour un grand communicant comme lui. Il a échangé avec presque tous les médias, directement ou via WhatsApp, sans jamais fermer la porte à l’équipe nationale. »

Driessen conclut en rappelant que l’ex-technicien de Liverpool est le successeur idéal de Ronald Koeman : « Slot est capable d’obtenir des résultats immédiats avec le groupe actuel tout en pilotant efficacement le projet à long terme, des qualités indispensables pour continuer à bâtir les Oranje. »