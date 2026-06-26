Driessen pointe une dissonance au sein de la défense de l'équipe nationale néerlandaise

Jan Paul van Hecke a inscrit son premier but sous le maillot de l'équipe nationale néerlandaise contre la Tunisie. Malgré ce fait marquant, le journaliste Valentijn Driessen se montre critique à l'égard du défenseur central des Oranje dans son analyse de la victoire 1-3 sur le sol américain.

« Van Hecke ne m’a, une fois de plus, pas convaincu sur le plan défensif », soupire Driessen dans Kick-Off, le podcast du journal De Telegraaf. « Il manque un peu de stabilité. »

Ce fervent supporter des Oranje lors de la Coupe du monde se montre nettement plus indulgent envers son partenaire en défense, Virgil van Dijk. « Il s’en est un peu sorti. Même s’il a aussi eu un moment où un ballon lui a été adressé et où celui-ci lui a filé au-dessus du pied. Contre la Tunisie, ça passe. Mais face au Maroc, on ne peut tout simplement pas se permettre ce genre de relâchement », prévient-il à l’attention du capitaine des Oranje.

Driessen poursuit son analyse des erreurs des Oranje : « Koeman le répète à chaque fois, et Reijnders aussi : il faut de la coordination et de la concentration pendant 90 minutes. Bien sûr, il y a des relâchements et des erreurs. Mais c’est tellement facile à éviter. Je me dis : c’est la Tunisie, les gars. De la nonchalance, je pense. »

Après le 2-1, la Tunisie repasse à l’attaque et redevient dangereuse. Il aurait suffi de maintenir la pression pour les contenir. Gardez l’initiative, soyez dominants, ne les laissez pas entrer dans le match et, surtout, ne leur offrez aucune occasion. En résumé, neutralisez la Tunisie sans vous créer de problèmes. Or, la sélection néerlandaise s’est bel et bien exposée à des difficultés. »

Après la pause, Van Hecke a inscrit le 3-1 d’une tête sur un centre, une avance que l’équipe de Ronald Koeman n’a plus jamais été menacée de perdre. Brian Brobbey a marqué pour la troisième fois de ce Mondial, offrant aux Pays-Bas leur billet pour les seizièmes de finale, où ils défieront le Maroc.

Le défenseur des Oranje a d’ailleurs reçu la note de 7,5 de la part de Voetbalzone pour sa prestation à Kansas City. Van Hecke était ainsi le joueur international ayant obtenu la meilleure note parmi tous les internationaux.