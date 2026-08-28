Driessen étrille Weghorst après une interview particulière

Valentijn Driessen est horrifié dans Kick-Off de De Telegraaf par Wout Weghorst. Le journaliste a entendu l’attaquant du FC Twente dire des choses particulières jeudi après avoir atteint la phase de championnat de la Conference League.

« Je veux d’abord remercier quelqu’un, et c’est Dieu. Il m’a donné beaucoup d’énergie et de force. Je voulais le dire », a déclaré Weghorst après la victoire 1-4 sur le terrain du FK Qarabag au micro d’ESPN.

« Wout Weghorst ne doit pas sortir ce genre de bêtises », juge Driessen un jour plus tard dans le podcast du quotidien du matin. « S’il en a envie, il doit garder ça pour lui. Ça n’a évidemment aucun sens. »

Mike Verweij n’est absolument pas d’accord avec lui. « C’est n’importe quoi. Si c’est ce qu’il ressent et pense, et qu’il ressent le besoin de le dire devant une caméra. On est justement contents quand des joueurs disent quelque chose de temps en temps, non ? »

« Je n’ai pas du tout besoin d’entendre cette histoire de Dieu et tout le reste. Parce que c’est tout simplement une énorme absurdité. Il avait Dieu à ses côtés, parce que Weghorst a continué son action et a valu un carton rouge à ce type. Il fait la faute et lui enfonce son genou dans la poitrine. Et c’est ce garçon qui prend rouge. C’est aussi ce que Dieu veut apparemment », lance le cynique Driessen.

« Je n’ai pas le droit de ne pas être d’accord avec ça ? Je trouve simplement que c’est une déclaration ridicule », répète encore une fois le chef du football. « Toujours ramener Dieu là-dedans. C’est pour ça que j’ai bien aimé ces commentaires : un enfant de quatre ans atteint de leucémie, là Dieu n’avait visiblement pas le temps. »

« Si Weghorst veut puiser sa motivation quelque part, très bien. Mais je n’ai pas besoin de l’entendre. Et encore moins quand il s’agit de Dieu », conclut Driessen dans sa tirade sur l’attaquant de Twente.