Valentijn Driessen craint que Donyell Malen ne perde sa place de titulaire au sein de l'équipe nationale néerlandaise. Le rédacteur en chef du De Telegraaf n'est pas du tout impressionné par la prestation de l'ailier lors du match de poule de la Coupe du monde remporté 1-3 contre la Tunisie.

Le fait que l’attaquant ait été impliqué dans deux des trois buts néerlandais ne suffit pas à convaincre l’observateur. « On se dit alors qu’il va bien s’en sortir, mais il n’y a pas de suite. Malen a réalisé deux belles actions et il aurait dû tirer. Mais il ne l’a pas fait », soupire l’observateur des Oranje dans Kick-Off.

Selon lui, l’attaquant est encore en quête de repères au sein de la ligne d’attaque orange. « Il ne cessait de dribbler, et à force, on se retrouve même au-delà du but », constate Driessen, parfois médusé par la prestation de l’ailier face à la Tunisie.

« C’est pour cela que les entraîneurs aiment avoir un gaucher à droite et un droitier à gauche : cela permet de couper vers l’intérieur et de tirer avec son pied fort », analyse Driessen, qui a vu Malen remplacé prématurément par le sélectionneur Ronald Koeman.

Lors de ce Mondial, Driessen se montre bien plus impressionné par Crysencio Summerville et Brian Brobbey, déjà buteurs pour les Oranje. Il table donc sur un remplacement de Malen au profit de l’un de ces deux joueurs contre le Maroc. « Dans ce cas, Malen ira sur le banc. »

Les Pays-Bas affronteront le Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Le coup d’envoi sera donné dans la nuit de lundi à mardi à 3 h, à Monterrey, au Mexique.

Koeman a par ailleurs expliqué que Summerville avait débuté sur le banc contre la Tunisie en raison de son carton jaune précédent et du risque de suspension. L’ailier a tout de même pu entrer en jeu en tant que remplaçant, à la demande du sélectionneur.