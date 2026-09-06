Le sélectionneur national Xavi aura sans doute été effrayé par le niveau du choc entre l’Ajax et le PSV, samedi, à la Johan Cruijff ArenA. C’est la conclusion tirée par Valentijn Driessen dans son analyse pour De Telegraaf.

Xavi opérera en partie depuis l’Espagne dans son rôle de sélectionneur des Pays-Bas, affirme Driessen. « L’Ajax et le PSV ne l’ont en tout cas pas convaincu, lors de cette première prise de contact, de prendre plus souvent l’avion pour les Pays-Bas. »

« Quand les occasions et les buts ont disparu en seconde période, le match est tombé à un niveau affligeant », conclut le très critique chef du service football. « Les deux clubs n’ont pas pu y échapper, même si le PSV a aggravé la souffrance du nouvel Ajax au tout dernier moment en faisant passer le score de 1-2 à la pause à 1-3. »

Driessen pense que Xavi a noté trois noms après avoir vu Ajax - PSV. « Ruben van Bommel, Lutsharel Geertruida et Guus Til. Les trois joueurs du PSV n’ont pas atteint leur meilleur niveau, mais ont tout de même été impliqués sur des buts du champion. »

Van Bommel, en particulier, s’est montré devant Xavi, présent samedi à Amsterdam. « Van Bommel se développe à vitesse grand V depuis son retour d’une grave blessure au genou, et il a aussi été continuellement menaçant dans ce choc. »

« Cependant, son sang chaud ne plaira pas à Xavi. Cela nuit à sa fiabilité et, si l’Espagnol le sélectionne, il ne manquera sans doute pas de le lui rappeler », indique Driessen en référence à l’échauffourée provoquée par l’ailier gauche du PSV.

« Bien sûr, Van Bommel a le droit de répondre, car il en subit beaucoup, mais il n’a pas besoin de dépasser les bornes pour tirer le meilleur de lui-même », a conclu Driessen après le choc d’Eredivisie à Amsterdam.