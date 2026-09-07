Valentijn Driessen s’est vivement agacé d’Etienne Vaessen et de Wout Weghorst dimanche. Les deux hommes se sont accrochés en seconde période lors de FC Groningue - FC Twente (2-2), Vaessen s’en prenant après la rencontre au grand attaquant.

« Tu peux croire ce que tu veux et célébrer comme tu veux, mais ne le fais pas aussi longtemps », a déclaré Vaessen à RTV Noord au sujet de la célébration de Weghorst après son but à l’Euroborg. « Il commence d’abord par faire toute une prière, qu’il fasse ça tranquillement le dimanche. Oui, c’est dimanche, mais ça, à mon avis, tu dois le faire à l’église. »

« J’ai simplement trouvé ça un peu provocateur. Il marque un beau but. Fais une petite prière et reviens tout de suite », a conseillé Vaessen à Weghorst, auteur du 2-2 juste avant la pause.

Driessen apprécie l’égalisation de Weghorst à Groningue. « Un très beau but. Mais aussi, une fois de plus, terriblement agaçant. Ce sont les deux petits gars les plus agaçants des terrains néerlandais », lance le journaliste, en incluant Vaessen dans le débat.

« Et encore ce cinéma de ce Weghorst, quand il avait marqué. Au point que tu te dis : mon dieu, mon garçon. Reviens simplement et comporte-toi normalement. Mais c’était un but formidable », Driessen ne se montre donc pas seulement critique à l’égard de la prestation de Weghorst dans le nord du pays.

Driessen comprend d’ailleurs bien que Weghorst soit allé au duel avec Vaessen dans la surface de réparation du FC Groningue. « Le ballon était relâché. Weghorst est aussi simplement revenu, après avoir donné un coup d’épaule à Vaessen. »

Weghorst a marqué pour la deuxième fois cette saison en Eredivisie. L’attaquant a également trouvé le chemin des filets à deux reprises pour Twente sur la scène européenne.