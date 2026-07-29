Drapeau blanc : Arsenal renonce à la piste Vinicius Junior

Il semble qu'Arsenal commence à renoncer au rêve de recruter le Brésilien Vinicius Junior, l'ailier du Real Madrid, après le recul des espoirs du club anglais de finaliser l'opération lors de la fenêtre de transferts actuelle.

Selon le journal espagnol « Marca », les dirigeants d'Arsenal sont désormais convaincus que Vinicius Junior prolongera son contrat avec le Real Madrid, ce qui a poussé le club londonien à abandonner l'idée de présenter une offre colossale pour convaincre la Maison Blanche de se séparer de sa star brésilienne.

Arsenal était apparu comme le principal intéressé par le recrutement de Vinicius, surtout après que le Real Madrid a décidé d'ouvrir la porte au recrutement d'un nouvel ailier pour un montant dépassant les 100 millions d'euros, mais la position du joueur lui-même n'a donné au club anglais aucun signe de son désir de partir.

L'avenir de Vinicius au sein du Real Madrid reste lié au dossier de la prolongation de son contrat, alors que les négociations se poursuivent au sujet de ses exigences financières. Son contrat actuel prend fin à l'été de la saison prochaine, ce qui place le club devant deux options : parvenir à un nouvel accord ou prendre la décision de le vendre afin d'éviter un départ libre.

« Marca » a souligné que Vinicius n'a jusqu'à présent manifesté aucun désir public de quitter le Real Madrid, et qu'aucune déclaration ni aucun message sur les réseaux sociaux n'a émané de lui laissant entendre qu'il souhaitait vivre une nouvelle expérience.

Après le recul des chances de recruter Vinicius, Arsenal a commencé à chercher d'autres solutions pour renforcer le poste d'ailier. La situation de Gabriel Martinelli reste incertaine, tandis que le nom du Français Bradley Barcola, joueur du Paris Saint-Germain, se dégage comme l'une des options envisagées, avec une concurrence de Liverpool.

Ainsi, il apparaît que l'espoir d'Arsenal de recruter Vinicius Junior s'est transformé, pour l'heure, en un simple rêve d'été, alors que le joueur se rapproche d'une prolongation avec le Real Madrid et du renouvellement de son contrat.