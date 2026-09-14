L'Allemand Alexander Zverev a été sacré champion de l'US Open de tennis, après sa victoire face à l'Américain Ben Shelton sur le score de 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2, au terme de 3 heures et 33 minutes de jeu.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté que Zverev est devenu le deuxième Allemand à remporter le titre de l'US Open, après la légende Boris Becker en 1989.

Zverev n'a pas réalisé qu'il venait de conclure le dernier point, mettant plusieurs secondes avant d'entamer sa célébration du sacre.

Zverev a imposé sa domination dès le break dans le jeu d'ouverture, après que le joueur américain a commis une double faute, puis l'Allemand a conclu la première manche sur une autre double faute de Shelton.

Les signes de tension étaient plus visibles chez le joueur américain, face au calme et à l'expérience de Zverev. Le joueur allemand a été parfait dans le jeu décisif, mais alors qu'il était proche de boucler sa mission, cette tendance à la prudence ancrée en lui a refait surface : il a reculé d'un pas et l'a payé en devant disputer une manche supplémentaire.

Il s'agissait de la sixième victoire de Zverev face à Ben Shelton, portant ainsi la domination totale d'Alexander Zverev sur le joueur américain à 13 manches remportées contre seulement deux.

Alexander Zverev est désormais candidat à la place de numéro un mondial. En apparence, l'Allemand reste loin de Jannik Sinner, avec un écart de 1 810 points, mais il a récolté cette année 700 points de plus que l'Italien.

Ainsi, Zverev a remporté à l'US Open son deuxième titre du Grand Chelem, lors de sa troisième finale consécutive dans l'un des tournois majeurs, la sixième de sa carrière.

L'Allemand a enterré l'amertume de sa première participation à l'US Open en 2020, lorsque le titre était à sa portée, à seulement deux points de balle, mais qu'il n'avait pas su tirer profit de son avance de deux manches à rien face à l'Autrichien Dominic Thiem.

Zverev a décroché 26 titres en carrière lors de 44 finales, mais ce qui lui a toujours manqué, c'était le sommet de la gloire, à savoir un titre du Grand Chelem.

Cette saison, il n'a remporté que deux titres, mais ils sont venus à Paris et à New York, après sa défaite en finale de Wimbledon, où Jannik Sinner avait barré sa route. L'Italien n'a pas pu en faire de même en d'autres occasions, comme lors de ce tournoi, et Carlos Alcaraz n'a pas non plus pu défendre son titre comme il l'aurait fallu, laissant Zverev lui succéder au palmarès, exactement comme cela s'était produit à Roland-Garros, sans que l'Espagnol ne puisse lui disputer le titre.

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