Drame pour Timon Wellenreuther juste après son départ de Feyenoord

Timon Wellenreuther s’est blessé. L’ancien joueur de Feyenoord a récemment rejoint le VfL Wolfsburg, mais doit déjà regarder depuis le bord du terrain.

Wolfsburg a disputé vendredi dernier un match amical contre l’Olympique Lyonnais. La rencontre, qui a duré 105 minutes, a été remportée 2-0 par les Français.

Wellenreuther a gardé les buts pendant l’intégralité du match, sans pouvoir empêcher les Allemands de s’incliner.

Par le biais de ses canaux officiels, Wolfsburg a annoncé que sa nouvelle recrue n’était pas sortie indemne de ce match amical. Le gardien de 30 ans a subi une blessure au genou et sera donc indisponible pendant plusieurs semaines pour l’équipe de Tobias Strobl.

La gravité exacte de la blessure n’est pas connue, mais les dégâts semblent limités. Wellenreuther n’a en effet pas besoin d’être opéré.

Cet été, Feyenoord a laissé partir le gardien pour environ un million d’euros vers le VfL Wolfsburg, qui évoluera en 2. Bundesliga la saison prochaine. Après quatre saisons, les deux parties ont décidé de se séparer. Avec le club de Rotterdam, Wellenreuther a remporté le titre de champion, la Coupe des Pays-Bas et le Johan Cruyff Schaal.