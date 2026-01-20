Drame familial chez les Beckham ! Brooklyn attaque ses parents

Des rumeurs circulent régulièrement sur la nature des relations entre Brooklyn et ses parents. Son frère, Cruz, a notamment démenti catégoriquement que Sir David et Victoria aient cessé de le suivre sur Instagram, insistant sur le fait que c'est Brooklyn qui les avait bloqués. Selon une autre rumeur, Nicola aurait snobé Victoria en refusant de porter une robe de mariée créée par cette dernière. Brooklyn réfute également cette version, affirmant que c'est sa mère qui a refusé de confectionner la robe à la dernière minute.

Son coup de gueule sur Instagram commence ainsi : « J’ai gardé le silence pendant des années et j’ai tout fait pour préserver ma vie privée. Malheureusement, mes parents et leur entourage ont continué à s’adresser à la presse, ne me laissant d’autre choix que de prendre la parole et de rétablir la vérité, ne serait-ce que sur certains des mensonges publiés. Je ne souhaite pas me réconcilier avec ma famille. Je ne me laisse pas manipuler, je me défends pour la première fois de ma vie.

« Depuis toujours, mes parents contrôlent le discours médiatique sur notre famille. Les publications théâtrales sur les réseaux sociaux, les réunions de famille et les relations factices ont fait partie intégrante de mon enfance. Récemment, j’ai constaté de visu jusqu’où ils sont prêts à aller pour diffuser d’innombrables mensonges dans les médias, souvent au détriment d’innocents, afin de préserver leur image. » Mais je crois que la vérité finit toujours par éclater.

Brooklyn s'est également confié sur le sentiment que Victoria et son père tentent de « ruiner » son mariage.

Il a ajouté : « Mes parents essaient sans relâche de détruire ma relation depuis avant mon mariage, et ça n'a pas cessé. Ma mère a annulé la confection de la robe de Nicola à la dernière minute, alors qu'elle était si impatiente de porter sa création, la forçant à trouver une autre robe en urgence.

« Quelques semaines avant le grand jour, mes parents ont exercé des pressions répétées et ont même tenté de me soudoyer pour que je cède les droits sur mon nom, ce qui aurait eu des conséquences pour moi, ma femme et nos futurs enfants. Ils insistaient pour que je signe avant la date du mariage, car sinon les termes de l'accord seraient entrés en vigueur.

« Mon refus a eu des répercussions sur le versement des salaires, et ils ne m'ont plus jamais traité de la même manière depuis. » Pendant les préparatifs du mariage, ma mère est allée jusqu'à me traiter de « diabolique » parce que Nicola et moi avions choisi d'inviter ma grand-mère Sandra et la grand-mère de Nicola à notre table, car elles n'étaient pas mariées. Nos parents respectifs avaient chacun leur propre table, juste à côté de la nôtre.

« La veille de notre mariage, des membres de ma famille m'ont dit que Nicola n'était « pas de la famille ». Depuis que j'ai commencé à m'affirmer face à ma famille, je subis des attaques incessantes de la part de mes parents, en privé comme en public, et des messages ont même été transmis à la presse sur leurs ordres.

« Même mes frères ont été incités à m'attaquer sur les réseaux sociaux, avant de me bloquer du jour au lendemain l'été dernier. »