Douvikas : « Les secrets des buts pour Côme ? Ma chatte Grace et le billard »

Tasos Douvikas, attaquant de Como de Fabregas, s’est confié à la Gazzetta dello Sport : « La Ligue des champions ? C’est une sensation magnifique. Nous avons beaucoup travaillé pour arriver à ce moment et gagner ainsi, devant nos supporters, c’est quelque chose dont nous nous souviendrons pour toujours, comme eux. Mais nous devons déjà penser au prochain match : c’est le moment le plus délicat pour garder une concentration maximale. »









Qu’est-ce que Fabregas vous a dit dans le vestiaire avant le match ?





« Il n’a pas changé sa manière de préparer le match, et je crois que c’est quelque chose de très important qui nous maintient en éveil. Comme toujours, il nous a demandé du courage, de l’attention et la personnalité de jouer comme nous savons le faire. »





Dominants comme le Bayern, le PSG, Barcelone et Manchester United... vous êtes les seuls à avoir gagné le premier match avec au moins trois buts d’écart. L’Europe devra aussi compter avec ce Como : ne nous dites pas que c’est trop tôt, parce que vous n’êtes plus crédibles.





« Mais non... (rires). Nous parlons des meilleures équipes du monde, avec une grande histoire derrière elles. Nous, nous venons d’arriver, ce ne serait pas malin d’y penser ne serait-ce qu’une seconde, cela ne ferait que des dégâts. »





Trois buts en quatre matches, qui deviennent six sur les neuf derniers en ajoutant la saison passée, terminée comme dauphin de Lautaro au classement des buteurs de Serie A, à égalité avec Malen. De grands chiffres.





« Ça me fait plaisir, les attaquants vivent de buts et surtout de continuité. Mais vraiment, la chose principale est d’aider mes coéquipiers à chaque match, pas seulement en marquant. »





Maintenant que les défenseurs italiens vous craignent et vous étudient, quelles sont vos contre-mesures pour rester au top ?





« Continuer à m’améliorer, individuellement et dans le jeu d’équipe. Les défenseurs de Serie A sont très forts, aussi bien physiquement que d’un point de vue tactique, il faut toujours savoir lire la situation. »





Ndicka, de la Roma, vous a défini comme l’adversaire le plus compliqué. Quel défenseur craignez-vous le plus, au contraire ?





« Chalobah, Ramon et Kempf, que j’affronte tous les jours à l’entraînement... Blague à part, en Italie il y a beaucoup de défenseurs forts. J’aime les duels qui te tiennent en éveil pendant 90 minutes. »





Agressivité, intelligence, possession de balle : Cesc insiste pour imposer notre jeu





Je sais que vous ne pensez pas au Scudetto, mais seulement à gagner le prochain match. Mais au vu de ce qu’on a vu jusqu’ici, il semble que seuls vous et la Roma puissiez gêner l’Inter.





« Mais non, c’est vraiment trop tôt pour tenir ce genre de discours, en Serie A il y a beaucoup d’autres équipes de très haut niveau. »





On a déjà beaucoup trop parlé du duel entre vous et Kean. Avez-vous déjà compris comment Fabregas va vous gérer ?





« J’ai une confiance totale dans la capacité du coach à utiliser ses hommes, et Moise comme moi sommes concentrés uniquement sur l’équipe. Je suis vraiment heureux qu’un joueur aussi fort soit arrivé pour lutter avec nous, nous savons que l’apport de tout le monde sera nécessaire. »





Avec Moise, vous avez des points communs et des différences : expliquez-les-nous…





« Nous sommes tous les deux puissants et nous cherchons la profondeur, mais nous avons des caractéristiques différentes. Nous pouvons jouer ensemble justement parce que nous nous complétons. »





Et jouer avec derrière vous deux talents comme Paz et Baturina ?





« De la qualité alliée à l’intelligence : un attaquant ne pourrait pas demander mieux. »





De manière générale, sur quoi Fabregas travaille-t-il le plus sur le plan tactique cette saison ?





« Agressivité, intelligence, jeu avec le ballon. Il insiste pour imposer notre jeu, c’est la chose la plus importante pour lui. »





Je me concentre sur le travail, je passe beaucoup de temps au centre sportif. L’enthousiasme fait plaisir, il nous donne de l’énergie, mais il y a le risque qu’il distraie et te fasse perdre la tête





Les nouveaux sont bien, non ? Milla a même été capitaine contre Leipzig après la sortie de Da Cunha. Qui vous a le plus impressionné ?





« Tout le monde a apporté quelque chose d’important. Luis a une grande personnalité, mais les autres aussi se sont intégrés très vite. Cela s’est produit avec tous les joueurs arrivés ici, et cela explique comment fonctionnent ce groupe et cet environnement. »





Vous qui préférez garder un profil bas et n’aimez pas les projecteurs, comment gérez-vous l’enthousiasme de l’environnement et des médias ?





« J’essaie de rester moi-même. Je me concentre sur le travail, je passe beaucoup de temps au centre sportif. L’enthousiasme fait plaisir, il nous donne de l’énergie, mais il y a le risque qu’il distraie et te fasse prendre la grosse tête. »





Rester avec vos chats et jouer au billard sont-ils encore vos passe-temps préférés ou en avez-vous découvert d’autres en Italie ?





« Ma chatte Grace reste une certitude. Et la queue de billard n’est pas passée de mode non plus. Ici, j’ai surtout découvert à quel point il est beau de vivre le football avec cette passion, chaque jour. »



