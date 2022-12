Dossier Mbappé : Le Real Madrid en alerte !

Le Real Madrid est en état d'alerte avec Kylian Mbappé qui serait prêt à rendre public son désir de quitter le Paris Saint-Germain.

Le Real était sur le point de recruter Mbappé plus tôt cette année avant que la star française ne fasse volte-face en signant un nouveau contrat avec le PSG qui fait de lui l'athlète le mieux payé de l'histoire.

Bien qu'il ait marqué 19 buts en 20 matchs à l'approche de la Coupe du monde, Mbappé est frustré à Paris et s'est publiquement insurgé de devoir jouer en tant que numéro 9 alors qu'on lui avait promis un attaquant d'élite lors de la signature de son contrat.

Mbappé a par la suite été le meilleur buteur avec huit buts lors de la Coupe du monde avec la France vice-championne du monde, avec laquelle il a joué, la plupart du temps, sur la gauche avec Olivier Giroud en tête, et son positionnement en club pourrait le pousser à chercher des alternatives.

"Mbappé semble être déterminé à changer d'air et pourrait communiquer sa décision avant la fin de l'année pour quitter Paris le 30 juin", rapporte Luis Miguelsanz de Sports.

"Mbappé a déjà révélé avant la Coupe du monde qu'il était en colère contre le PSG et que son souhait était de quitter Paris. Le Français estime qu'il pourrait être plus performant et s'améliorer dans le cadre d'un autre projet."