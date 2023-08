Dossier Mbappé, le PSG veut rebrousser chemin

Le PSG a fermé toutes les portes à Mbappé après sa lettre de ne pas vouloir renouveler son contrat. Mais Paris veut rebrousser chemin.

Kylian Mbappé ne veut pas revenir sur sa décision de ne pas vouloir renouveler son contrat. Il y a quelques semaines, le natif de Bondy a envoyé une lettre à ses dirigeants. Dans cette dernière, le capitaine des Bleus faisait clairement comprendre à la direction parisienne qu’il n’ambitionne pas d’activer l’option de renouvellement dans son contrat, dont la fin est pour l’été prochain.

Paris sans pitié envers Kylian Mbappé

Pour vite tenter de faire revenir son numéro 7 à la raison, Paris a tenté de le convaincre pour renouveler son contrat. Mais toutes les négociations avec le clan Mbappé ont été vouées à l’échec. Furieuse, la direction du PSG prend des décisions radicales pour mettre la pression à l’ancien de l’AS Monaco.

Pour le club champion de France, Mbappé a deux options : soit il renouvelle son contrat soit il est vendu cet été. Mais le Bondynois ne veut pas, sauf surprise, céder à la pression du PSG. Le Français veut honorer son contrat jusqu’à la fin, notamment en juin de l’année 2024. Dépassé, Paris décide d’écarter l’attaquant des Bleus du groupe devant faire la tournée asiatique. Si cela n’a pas suffi, le groupe dirigé par Luis Enrique, dès le retour de la tournée estivale chaotique, place Mbappé dans « le loft ». Et ce ne sera pas tout. Puisque, mardi, il n'y a eu aucune trace du maillot de Kylian dans les magasins officiels du club parisien et son image a été retirée de la décoration du stade.

PSG veut réconcilier avec Mbappé

Le silence de Kylian Mbappé inquièterait au sein de la direction parisienne. Après avoir pris toutes ses décisions sans aucune réaction de la part de son attaquant, le Paris Saint-Germain pense faire marche en arrière. Selon Álvarez de Mon, qui officie sur la Cadena Cope et dont les propos sont relayés par Marca, la direction du club français rencontrera Kylian Mbappé dans les prochains jours pour clore son règlement et signer son départ. Le Real Madrid, plus proche que jamais.

Alors que tout le monde attend que le Real Madrid fasse une offre pour l’attaquant parisien pour le recruter dès cet été, rien n’est fait dans ce sens par le club dirigé par Florentino Perez. Les vice-champions espagnols attendent que Kylian Mbappé déclare publiquement vouloir partir avant de formuler une première offre au Paris Saint-Germain.