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Dossier iranien : De Bruyne respecte la décision de Garcia

Belgique vs Iran
Belgique
Iran
Coupe du monde
K. De Bruyne
R. Garcia
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Pour la deuxième sortie consécutive de la Coupe du monde 2026, la sélection belge a de nouveau trébuché en concédant un match nul 0-0 face à l’Iran.

Sous la houlette de l’entraîneur Rudi Garcia, les Diables Rouges avaient entamé leur parcours par un autre partage, 1-1 face à l’Égypte.

Remplacé par Matias Pardo à la 87^e minute, Kevin De Bruyne a livré un décryptage sans détour du match face à l’Iran.

« Nous aurions dû marquer, nous avons eu quelques occasions, mais nous avons essayé de jouer trop vite au début et nous nous sommes heurtés à un mur défensif », a déclaré De Bruyne dans des propos rapportés par le site DHnet.

Il a ajouté : « Nous aurions dû faire preuve de plus de patience, il n’y avait pas beaucoup d’espaces pour trouver des solutions. À certains moments, nous avons trouvé des solutions sur le côté gauche. »

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Après l’exclusion d’un joueur belge qui a contraint les Diables Rouges à jouer à dix, l’entraîneur a remplacé Lukaku par Arthur Theate.

De Bruyne a ajouté : « Nous dominions quand nous étions à 11 contre 11, mais, une fois réduits à 10, maintenir le pressing haut n’était plus la meilleure option. Nous avons tout de même créé plusieurs occasions, malgré ce handicap. »

Il a jugé cette décision tactique logique au vu de l’infériorité numérique et souligné que l’équipe s’était néanmoins créé des occasions, sans réussir à concrétiser.

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