L'affaire Haaland : fuites, chiffres gonflés et scénario de négociation

Où Erling Braut Haaland jouera-t-il la saison prochaine ? C'est la question à un million d'euros qui tient en haleine les fans, lassés des différentes versions de l'avenir du Norvégien qui surgissent jour après jour. Dans la jungle compliquée du marché des transferts, où les scénarios changent à la vitesse de la lumière parce que lorsque l'argent entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre, le jeu est toujours le même.

Le puzzle : joueur, agents, club détenant ses droits et club acheteur. Le conseil : les médias et leur impact sur les puissants réseaux sociaux, qui amplifient leur message, le corrompent et le détériorent. Les règles du jeu n'existent pas : chacun filtre, chacun raconte ce qu'il veut raconter et chacun revendique sa version comme étant la plus véridique et la plus exclusive.

Demi-vérités, informations et rumeurs

Malades des demi-vérités, les supporters réclament de la rigueur, même si dans les transferts, les nouvelles vont plus vite que la réalité. Les gens en ont assez qu'on leur vende de la poudre aux yeux et exigent deux prémisses qui ne sont plus à la mode : la rigueur et la cohérence. La question est de savoir ce que nous savons réellement de la signature de Haaland. Chez GOAL, nous analysons le contexte réel et essayons de faire la lumière avec des informations, et non des spéculations. Nuance : nous, journalistes, savons 10% de ce qui se passe réellement et lorsque nous le découvrons et le publions, c'est parce que l'une des parties a intérêt à ce que cela soit connu. Même lorsque la situation n'est pas telle qu'elle nous a été révélée, car tout change d'un jour à l'autre. Voici ce que nous savons.

La clause libératoire de Haaland



Erling Haaland dispose dans son contrat d'une clause libératoire de 75 millions d'euros, qui serait valable jusqu'à la fin avril de l'année prochaine. Cela a été nié et reconnu, à différentes occasions, par différents acteurs. Existe-t-il une clause écrite ou s'agit-il d'un accord verbal entre les parties pour ce montant ? Dortmund fait toujours des efforts pour prolonger le Norvégien. Plusieurs contacts ont été pris pour convaincre l'attaquant, son agent et son entourage de ralentir son départ cet été, sans succès jusqu'à présent. Dortmund voit que le temps presse et cherche sur le marché d'éventuels futurs remplaçants, car ils comprennent que le Norvégien va changer de club. Diverses informations ont circulé selon lesquelles le club qui veut Haaland devra non seulement payer la clause, mais aussi de l'argent "supplémentaire" comme compensation pour Dortmund. À ce jour, GOAL n'a pas été en mesure de vérifier l'exactitude de ces informations.

Haaland : Commissions "gonflées" et rémunération "réelle"



Les commissions "gonflées" de Haaland. Des rivières d'encre ont coulé sur les chiffres de l'éventuelle opération. Des chiffres qui varient en fonction des médias qui les publient. Des chiffres qui, selon l'intérêt de la source qui les divulgue, s'envolent ou se réduisent. GOAL est en mesure d'assurer que les chiffres qui circulent dans différents médias concernant les commissions qui seraient versées pour le transfert sont très gonflés et ne correspondent pas au scénario possible qui envisagerait sa signature. Il y a des spéculations sur des honoraires d'environ 50 millions d'euros pour le père et l'agent du joueur, ce dont GOAL n'a pas connaissance à ce stade. Bien au contraire. Si Haaland décidait de partir, ces frais seraient nettement inférieurs.

Le salaire de Haaland. Il y a plusieurs mois, un club anglais a fait une démarche pour connaître les conditions financières requises pour signer le Norvégien. Selon GOAL, le club a demandé un salaire annuel de 35 millions d'euros net par saison. Un salaire astronomique. Cependant, les mois ont passé, le temps joue contre Dortmund et en faveur de Haaland, et maintenant les clubs qui se sont manifestés sont beaucoup plus puissants que le club anglais, qui s'est retiré de l'appel d'offres. À l'heure actuelle, Haaland accepterait de rejoindre un grand club à condition que son salaire avoisine les 20-25 millions d'euros nets par saison, un chiffre abordable pour le Real Madrid ou Manchester City.



Real Madrid : Une signature possible, mais une extrême prudence s'impose



Haaland et le Real Madrid. Au-delà des différentes fuites qui sont apparues concernant l'intérêt de Madrid pour le Norvégien (soucis de blessures, la théorie selon laquelle il ne serait pas bon de coïncider avec Mbappé le même été, la théorie de ce qu'il faut faire avec Benzema ou la possible mauvaise relation avec l'agent Mino Raiola), ce que nous savons vraiment, c'est qu'il y a eu des conversations téléphoniques informelles, de club à club. L'intérêt du Real Madrid est réel, le club travaille dans ce sens et bien que la priorité absolue soit Mbappé, le club madrilène est bien placé pour obtenir cette signature, car il entretient d'excellentes relations avec les dirigeants de Dortmund, qui ne vendront pas le joueur sans en informer au préalable le Real Madrid. Les Merengue peuvent se permettre cette opération financièrement, car leur économie est saine et la signature s'inscrirait dans le cadre de son "fair-play" actuel. D'un autre côté, les dirigeants de Madrid préfèrent rester prudents et les messages qui s'échappent invitent à la prudence. Le club veut faire comprendre qu'il fera tout son possible pour réaliser ce transfert, mais il ne veut pas donner l'impression d'être euphorique afin de limiter l'impact d'une éventuelle déception au sein de ses socios.

City : une opération gérable avec Guardiola comme grand séducteur



Haaland et Manchester City. Le grand rival de l'équipe blanche, en ce moment, est Manchester City. Bien que l'option Harry Kane suscite également de l'intérêt, les "Citizens" disposent de suffisamment de liquidités pour réaliser une opération qui vaudrait plus de 200 millions d'euros, incluant le paiement de la clause, les commissions et le salaire du Norvégien. Au club, il est entendu que Haaland serait un grand saut qualitatif et le renfort définitif pour atteindre le grand objectif que poursuit le club : la Ligue des Champions. Guardiola exerce son pouvoir de persuasion - ce n'est pas la première fois qu'il s'implique personnellement dans une signature -, Begiristain resserre son étau et Manchester City tente de convaincre le joueur qu'ils mettront un grand projet sportif à sa disposition. Le club anglais est bien conscient de l'intérêt du Real Madrid, mais il est prudemment optimiste quant à la possibilité de gagner la course pour signer Haaland. Ils comprennent que le mois d'avril sera déterminant pour connaître les chances réelles qu'ils ont de signer le Norvégien.

L'option Barça : de l'optimisme au "conte de fée"

Haaland et le FC Barcelone. L'arrivée éventuelle du Norvégien au Camp Nou est, pour l'instant, lointaine. Malgré les nombreuses unes, les talk-shows et les reportages qui ont été publiés, le Barça a mis un frein à son optimisme et envoie désormais des messages de prudence. La situation économique du club est délicate. Au Barça, ils savent que Haaland est déjà devenu une enchère publique télévisée, coup par coup, où il est presque impossible de le convaincre. Laporta a une relation étroite avec Raiola. Cependant, pour recruter Haaland, le club devrait réussir des opérations majeures : renégocier l'accord avec "CVC", vendre des actifs tels que "Barça Studios" ou "BLM" et même réduire la masse salariale ou vendre des joueurs cet été. Cela, afin d'être en mesure de concurrencer les autres clubs pour sa signature. Pour l'instant, Haaland est une sorte de "conte de fée". C'est peut-être pour cela que l'optimisme est entretenu en privé, alors qu'en public, il a été freiné. Ils font bien parce qu'à l'heure actuelle, d'autres clubs sont bien mieux placés pour signer le Norvégien cet été.

Rubén Uría