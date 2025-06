Dortmund - Ulsan HD : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Borussia Dortmund vs Ulsan HD FC

Dortmund affronte Ulsan HD mercredi lors de la 3e journée du Mondial des clubs. Les dernières infos ici.

La phase de groupes de la Coupe du monde des clubs tire déjà à sa fin avec les rencontres de la troisième journée. Un dernier épisode du premier tour qui va sceller le sort de plusieurs équipes encore en sursis. C’est le cas notamment du Borussia Dortmund qui a son destin en main dans le groupe F mais qui va devoir valider sa qualification en 8es de finale face aux Coréens d’Ulsan HD, ce mercredi.

Le Borussia Dortmund avance à petits pas

Avec quatre points glanés en deux rencontres, le Borussia Dortmund est en bonne position pour atteindre les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Sur le plan comptable, tout va bien. En revanche, dans le contenu proposé, les doutes s’accumulent. Face à Fluminense, les Allemands ont concédé un nul insipide (2-2), dominés dans la majorité des compartiments du jeu, notamment en termes de tirs (14 à 7 en faveur des Brésiliens).

La deuxième sortie n’a pas été beaucoup plus rassurante. Opposés aux Mamelodi Sundowns, les Borussen l’ont emporté 4-3 au terme d’un match totalement déséquilibré sur le plan statistique. Là encore, la possession (59%) et les occasions (16 tirs à 8) étaient à mettre au crédit du club sud-africain. Deux prestations peu rassurantes, mais suffisantes pour ne plus avoir besoin que d’un seul point pour valider la qualification.

Ulsan HD, une dernière pour l’honneur

En face, Ulsan HD n’a plus rien à espérer sur le plan comptable. Éliminés après deux revers consécutifs, les Sud-Coréens aborderont ce dernier match sans pression. Et cela pourrait bien être une opportunité pour jouer libérés. Lors de leur match contre Fluminense, ils avaient même réussi à prendre l’avantage (2-1), avant de s’écrouler dans les vingt-cinq dernières minutes face à l’intensité brésilienne.

Face à un Borussia Dortmund fébrile et peu inspiré dans le jeu, Ulsan pourrait jouer un mauvais tour aux Allemands, d’autant que ces derniers peinent à contenir les assauts adverses depuis le début de la compétition. Une surprise n’est donc pas à exclure dans cette rencontre aux airs de piège.

Ci-dessous, GOAL vous présente tout ce que vous devez savoir pour regarder, y compris la chaîne de télévision, les détails de diffusion en streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Borussia Dortmund - Ulsan HD FC ?

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre le Borussia Dortmund et Ulsan HD FC sera disponible pour regarder et diffuser en ligne en direct via DAZN, qui diffuse gratuitement les 63 matchs du CWC dans le monde entier.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Borussia Dortmund vs Ulsan HD FC

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Borussia Dortmund et Ulsan HD FC se jouera au TQL Stadium à Cincinnati, Ohio, États-Unis.

Il débutera à 18h00, heure française, le mercredi 25 juin 2025.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe du Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund devra une nouvelle fois faire sans Emre Can et Nico Schlotterbeck, toujours blessés. Leur retour ne semble pas prévu pour le match de milieu de semaine.

En attaque, Jobe Bellingham pourrait être reconduit, après des débuts encourageants. Au milieu de terrain, Pascal Groß et Felix Nmecha, solides et complémentaires, devraient conserver leur place dans le onze de départ.

Infos de l'équipe d'Ulsan HD FC

Du côté d’Ulsan HD, l’entraîneur Kim Pan-gon pourrait être contraint de revoir sa ligne offensive. Um Won-sang, blessé en début de match contre Fluminense, est très incertain.

Pour le remplacer, Matías Lacava est pressenti pour débuter aux côtés d’Erick Farias dans le dernier tiers. Un duo inédit qui aura pour mission de dynamiser une attaque sud-coréenne encore en rodage.

La forme des deux équipes

Confrontations directes

Classement