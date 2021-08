Dortmund se protège dans le dossier Haaland

Le Borussia Dortmund a trouvé un stratagème pour empêcher les offensives sur Erling Haaland.

Tous les prétendants à la signature d'Erling Haaland sont conscients qu'il ne sera pas facile de faire signer l'attaquant prolifique norvégien, mais Dortmund veut naturellement tirer le maximum de profit de son précieux atout. En tant que tel, le club de Bundesliga a l'intention d'augmenter la clause de libération minimale de Haaland, en la passant de 75 millions d'euros à 90 millions d'euros en fonction des performances cette saison.

Une grosse augmentationd e la clause d'Haaland

Le club a déjà convenu de cette décision avec le père de Haaland, Alf-Inge, et l'agent Mino Raiola, selon le média allemand Sport 1. Le Real Madrid a été occupé à essayer de s'assurer qu'il dispose de suffisamment de fonds pour être dans la course pour Haaland et devra maintenant trouver un moyen de réduire davantage ses coûts avant une éventuelle guerre d'enchères l'été prochain.

Dortmund serait surtout impatient de mettre le Bayern Munich hors-course pour Haaland. Les géants bavarois ont pour politique de recruter les meilleurs talents des autres équipes de la Bundesliga, renforçant simultanément leur propre formation tout en épuisant leurs rivaux.

Après avoir vu Robert Lewandowski aider le Bayern à gagner les sept derniers titres de Bundesliga après que l'attaquant polonais a quitté Dortmund en 2014 via un transfert gratuit, le club n'est pas enthousiasmé par la perspective de voir la même chose se produire avec Haaland.

Le transfert record actuel du Bayern est Lucas Hernández, qui a rejoint l'Atlético Madrid pour 80 millions d'euros en 2019. C'était une dépense remarquable pour un club qui n'avait jamais dépensé plus de 42 millions d'euros pour un joueur et Dortmund espère que la hausse de la clause de Haaland suffira à assurer qu'il ira en Angleterre, en Italie ou en Espagne lorsqu'il quittera finalement le Signal Iduna Park.