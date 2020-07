Mercato - Comment remplacer Sancho, bien parti pour signer à MU ?

Bien parti pour rejoindre Manchester United cet été, l'indispensable Jadon Sancho devra absolument être remplacé par Dortmund.

Sans le coronavirus, Jadon Sancho aurait probablement déjà quitté le pour rejoindre cet été. Mais, économiquement, les deux clubs sont dans l’inconnu… Alors, forcément, les dirigeants allemands ne peuvent que spéculer en attendant un signe des Red Devils.

"Si Jadon s’en va, nous serons bien évidemment obligés de recruter quelqu’un dans le secteur offensif", a expliqué dans Kicker le directeur sportif Michael Zorc. Et pour cause : cette saison, Sancho a fait trembler les filets à 17 reprises en , avec 16 passes décisives distribuées, excusez du peu… Sans lui, ce ne sera donc pas la même histoire.

Bellingham, un coup "à la Sancho" ?

"Mais il y a bien évidemment un ou deux joueurs que l’on cible", a ajouté Zorc. Selon nos informations, Dortmund pourrait justement tenter un nouveau coup "à la Sancho" en recrutant le jeune attaquant anglais Jude Bellingham, révélation de la saison en Championship (D2 anglaise) avec Birmingham.

Mais, frappée par les conséquences économiques du coronavirus, la formation allemande devra dans tous les cas attendre de vendre Sancho pour acheter son remplaçant. Et les dirigeants n’auront pas le droit à l’erreur…

Dortmund ne demandera pas plus de 100 M€

"Quand tu n’as pas un millionnaire ou un Etat derrière toi, tu es obligé de faire attention à la manière dont tu investis ton argent. Personne ne sait quand le coronavirus partira. Et sans ça, on n’a aucune marge de manoeuvre. Même si on vend Sancho, tous les joueurs qu’on suit coûteront plus cher par la suite… et on a rien à offrir", a ensuite précisé le PDG du club, Hans-Joachim Watzke, toujours dans Kicker.

Tout le monde attend, au final. Même Manchester United. Encore en course et même bien placés dans la course à la Ligue des Champions, les Red Devils attendent certainement de savoir s’ils joueront ou non la lucrative C1 avant d’enclencher la seconde vitesse pour Sancho. Aux dernières nouvelles, Dortmund ne réclamerait pas plus de 100 M€.