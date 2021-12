Dortmund : Mino Raiola relance le feuilleton Erling Haaland

Le monde entier est attentif à la situation d'Erling Haaland. Partira ? Partira pas l'été prochain ? C'est la question que le monde du football se pose. Et les meilleurs clubs européens sont dans les startings blocks pour parer à toute éventualité. Bien évidemment, seuls les meilleurs clubs de la planète pourront envisager de s'offrir le prodige norvégien tant il sera demandé et surtout tant ses ambitions sont grandes. Le Real Madrid, Manchester City, le FC Barcelone où encore Manchester United ont été évoqué comme des destinations potentielles pour lui, bien que les Red Devils semblent avoir une longueur de retard au vu de l'avancée actuelle de leur projet.

Mercato : Haaland vers le Barça ?

Néanmoins, ces dernières semaines, la presse espagnole semblait s'accorder en disant que le Real Madrid était le grand favori pour accueillir Erling Haaland l'été prochain. Simple coup de bluff ou réelle information, Mino Raiola a totalement relancé le feuilleton, au cours d'une interview accordée à la chaîne néerlandaise Nos, laissant entendre que tout est encore ouvert pour Erling Haaland y compris la piste FC Barcelone : "Erling Haaland peut-il attendre à Barcelone? Haaland peut attendre tout le monde. Nous n’avons pas d’accord préalable avec aucun club.. Nous chercherons la meilleure option et je n’écarte pas une année de plus à Dortmund, théoriquement c'est encore possible".

Dortmund a pourtant confirmé l'avance du Real Madrid

Une déclaration surprenante d'autant plus que ce dimanche, un dirigeant du Borussia Dortmund avait confirmé l'inérêt du Real Madrid pour l'international norvégien. "Tout ce que je sais, c'est que le Real Madrid est très intéressé par lui", a déclaré Watzke à BILD. "Je pourrais en citer 25 autres maintenant, mais avec le Real, je suis sûr. Je pense qu'il s'adapterait mieux en Espagne. En Angleterre, on joue un autre type de football. Je ne suis pas si sceptique qu'il reste avec nous".

Haaland : Dortmund confirme un intérêt du Real Madrid

"Moi et Raiola avons eu une bonne discussion il n'y a pas si longtemps. Lorsque nous arrivons à la fin des négociations, les conversations sont toujours assez amicales. Ce coup de fil était très amical. Nous aurons certainement une autre conversation dans les prochaines semaines. Si Haaland reste avec nous, il y aura peut-être plus d'euros pour lui", a ajouté Hans-Joachim Watzke, qui a rappelé à plusieurs reprises ces derniers mois sa volonté de garder Erling Haaland encore une saison supplémentaire.

Raiola ouvre aussi la porte à un départ de De Ligt

L'article continue ci-dessous

Autre joueur géré par Mino Raiola qui pourrait affoler le prochain mercato estival : Matthijs de Ligt. L'ancien prodige de l'Ajax Amsterdam évolue actuellement dans une équipe moribonde de la Juventus, bien loin de l'équipe ambitieuse qu'il avait rejoint après son épopée en Ligue des champions avec l'Ajax Amsterdam. Et forcément, Mino Raiola a laissé sous-entendre que l'international néerlandais pourrait changer d'air l'été prochain pour rejoindre un meilleur club.

"Nous pouvons tous penser aux clubs dans lesquels Matthijs pourrait aller. [....] Pendant l'été, nous devons voir s'il y a des clubs sur le marché. Cela peut être la Premier League, mais aussi le FC Barcelone, le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain", a indiqué l'agent italien. Pour rappel, le Barça et le PSG avaient déjà dans le viseur le défenseur néerlandais lorsque ce dernier a préféré s'engager avec la Juventus. Reste à savoir si l'un de ces clubs voudra passer à l'action cet été où s'ils ont d'autres priorités.