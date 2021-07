Dortmund - Marco Reus : "L'équipe pour devenir champions d'Allemagne"

Le milieu offensif du Borussia Dortmund a de grandes ambitions pour la prochaine saison, dont celle de devancer le Bayern Munich pour le titre.

Troisième de Bundesliga la saison dernière, le Borussia Dortmund a l'ambition de retrouver le sommet du classement durant l'exercice 2021-22. Si Jadon Sancho s'en est allé du côté de Manchester United, le club allemand a su préserver sa pépite Erling Haaland, et s'est attiré les services d'un nouvel entraîneur : Marco Rose.



Au Borussia, un vent de renouveau souffle sur l'équipe et l'effectif croit fermement en ses chances de parvenir à bousculer le Bayern Munich, une nouvelle fois champion d'Allemagne la saison dernière. Marco Reus, emblématique milieu offensif du club, apparaît particulièrement déterminé à venir bousculer la hiérarchie.

"Chaque joueur doit être plus constant"

"Nous avons l'équipe pour devenir champions d'Allemagne, remporter la Coupe d'Allemagne et avancer en Ligue des champions. Chaque joueur doit être plus constant. Nous avons montré des possibilités d'amélioration au cours des dernières années. Bien sûr, il faut aussi de la chance. Mais nous pouvons travailler pour cela avec passion et cœur", a d'abord confié l'international allemand dans des propos accordés à Bild. Selon lui, plusieurs signes ne trompent pas et témoignent de réels progrès.

"J'ai un bon feeling car je sens que les gars sont prêts pour ça. Surtout après avoir remporté la Coupe (en 2021). Nous avons le bon langage corporel. Nous devons maintenir cela lorsque les joueurs ayant disputé l'Euro nous rejoindront. Ensuite, nous devons devenir une forteresse", a-t-il ajouté, dans un discours fédérateur.

Si le Borussia Dortmund et son équipe pleine de jeunesse dispose évidemment d'une marge de progression à ne surtout pas négliger, force est de constater qu'aller chercher le Bayern Munich n'aura rien d'une chose aisée. Pour rappel, Julian Nagelsmann sera aux manettes à Munich, lui qui a succédé à Hansi Flick.