Dortmund : Haaland ne devrait pas rejouer avant Noël

La star du Borussia Dortmund, Erling Haaland, sera probablement absent jusqu'à Noël au moins, en raison d'une blessure à la hanche, a confirmé son père Alf-Inge.

Le joueur de 21 ans n'a pas joué depuis le 19 octobre, et Dortmund devra se passer de son meilleur attaquant pendant plusieurs semaines. Haaland, qui a marqué 13 buts en 10 matchs cette saison, sera probablement sur la touche jusqu'à la fin de l'année.

"Il se porte relativement bien compte tenu de la situation, mais il sera absent pendant un certain temps, a déclaré Alf-Inge à TV 2 Norway au sujet de la blessure de son fils. Ce serait un bonus s'il obtient quelques matchs avant Noël, mais c'est plutôt improbable."

Si la star norvégienne est incontestablement la plus grande menace offensive de Dortmund, l'équipe s'est raisonnablement bien débrouillée sans lui jusqu'à présent cette saison.

Haaland a manqué deux matchs plus tôt dans la saison à cause d'une autre blessure et sur les six matchs qu'ils ont joués sans lui jusqu'à présent, Dortmund a gagné quatre et perdu deux.

Il reste sept matches de Bundesliga à Dortmund avant la trêve hivernale, et il est probable que Haaland les manquera tous. Le dernier match du club avant la pause aura lieu le 18 décembre contre le Hertha, et le prochain ne se déroulera que le 8 janvier contre l'Eintracht Francfort.

Haaland devrait également manquer les deux derniers matchs de groupe de la Ligue des champions contre le Sporting CP et Besiktas.