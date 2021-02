Dortmund - Guerreiro prône la patience pour le talentueux Moukoko

Le latéral du Borussia Dortmund n'a aucun doute sur la réussite future de son jeune partenaire de 16 ans, qui a néanmoins encore besoin de temps.

Youssoufa Moukoko a une "qualité énorme", selon son coéquipier du Borussia Dortmund, Raphael Guerreiro, mais le défenseur a exhorté ses admirateurs et ses critiques à lui donner le temps de se développer pleinement, lui qui n'est âgé que de 16 ans. Cette saison, l'attaquant d'origine camerounaise a gravé son nom dans le livre des records, devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga. Un crack en devenir, donc, qui est attendu de pied ferme après avoir brillé équipe de jeunes.

"Il a besoin de temps, il ne peut pas être jugé sur ses premiers matches"

Mais si Raphael Guerreiro, ancien joueur du FC Lorient et international portugais, prédit un avenir radieux pour son jeune coéquipier, il a insisté sur le fait que les attentes selon lesquelles il sera un succès du jour au lendemain sont infondées, affirmant plutôt que l'attaquant doit avoir l'espace pour s'épanouir.

"Il a une énorme qualité. C'est un très bon finisseur devant le but. Il est également très rapide. Il est jeune donc il a besoin de temps pour s'adapter à la Bundesliga. Il a déjà marqué deux buts, ce qui est incroyable pour un jeune de 16 ans. Mais je pense qu'il a besoin de temps pour s'adapter à notre jeu et à notre football. Il s'entraîne avec nous presque depuis le début de la saison. Il connait ses coéquipiers", a d'abord analysé l'offensif latéral gauche sur le site officiel de la Bundesliga, ce samedi.

"Tout est nouveau pour lui - les adversaires sont différents. Ils n'ont plus 19 ou 20 ans. C'est un défi pour lui. Mais c'est un très bon joueur et je suis certain qu'il le montrera dans les prochaines années. Il a besoin de temps, il ne peut pas être jugé sur ses premiers matches. Il a besoin de temps pour travailler sur lui-même, et dans les années à venir, il montrera tout son talent", a ensuite promis Raphael Guerreiro, optimiste quant à la suite de la carrière de Youssoufa Moukoko. La prochaine star mondiale ?