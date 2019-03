Dortmund - Aucune discussion avec Manchester United pour Jadon Sancho

Le Borussia Dortmund a de nouveau affirmé qu'il ne comptait pas entrer en discussions avec Manchester United concernant Jadon Sancho.

Le continue de démentir les rumeurs d'un possible départ de Jadon Sancho vers Manchester United, cette fois par l'intermédiaire de son directeur sportif, Michael Zorc. Le jeune joueur de 19 ans a quitté la ville de Manchester - et le club de City - à l'été 2017, pour aller trouver du temps de jeu en . Pourtant, un retour à grand frais dans le nord de l' cet été a régulièrement été évoqué après sa saison réussie dans le Ruhr.

Pour autant, Dortmund n'a pas l'intention de se séparer du récent vainqueur du classement NxGn de Goal, et souhaite le voir poursuivre son développement en . Interrogé par Bild, Zorc a déclaré concernant l'intérêt des Red Devils : "Je n'en sais rien et cela n'a aucune réalité".

C'est déjà la deuxième fois que le club doit démentir des rumeurs de départ à propos de Sancho, et ne devrait pas être la dernière, d'autant que le joueur fait partie des plans de Lucien Favre pour l'avenir de son équipe. Récemment, Zorc déclarait déjà dans Sport Bild à propos de la possibilité d'un transfert cet été : "Je suis loin de fixer un prix pour Jadon [Sancho], mais je dirais que même pour le plus grand club du monde, son transfert serait difficile actuellement. Jadon [Sancho] jouera à Dortmund la saison prochaine et nous comptons clairement sur lui."

Pendant ce temps, d'autres continuent de parler d'un possible transfert vers l'équipe aujourd'hui entraînée par Ole Gunnar Solskjaer. Plusieurs anciens Red Devils ont déjà fait savoir qu'ils étaient favorables à l'arrivée de Sancho, comme l'ancien défenseur Rio Ferdinand, qui déclarait pour Goal : "Je le prendrais [à ] tous les jours. Anglais, jeune, déterminé et talentueux, c'est tout ce j'ai besoin de savoir."

United pourrait devoir se montrer patient, mais une lueur d'espoir est apparue. Alors que Zorc est formel sur sa volonté de retenir le joueur cet été, il a admis qu'un transfert ne serait pas à exclure à un certain moment. "Il ne jouera certainement pas jusqu'à se retraite à Dortmund, ça c'est vrai", a-t-il concédé. Sancho a prolongé à Dortmund en octobre dernier jusqu'en juin 2022.

