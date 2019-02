EXCLU - Jadon Sancho (Dortmund) : "J'espère atteindre le niveau de Ronaldinho"

Le jeune anglais et son équipe du Borussia Dortmund se déplacent ce mercredi soir à Tottenham en huitième de finale aller de Ligue des champions.

Le leader de Bundesliga jouera une partie de son avenir européen ce mercredi soir à Wembley en huitième de finale aller de Ligue des champions. Un match pour lequel l'entraîneur Lucien Favre comptera beaucoup sur Jadon Sancho, auteur d'un but et d'une passe décisive cette saison dans la compétititon, en l'absence notamment de Marco Reus et Paco Alcacer. Le jeune international anglais (3 sélections) revient pour Goal sur son parcours.

Vous jouez un grand match à Tottenham. Qu'est-ce que cela signifie pour vous de revenir jouer en Angleterre ?

"Cela me permet de jouer devant ma famille et mes amis, qui ne peuvent pas venir me voir jouer en Allemagne. Je pense que ce sera super. J'ai l'occasion de montrer aux supporters anglais ce dont je suis capable parce que je joue en équipe nationale, mais peu de supporters m'ont déjà vu jouer."

Beaucoup de jeunes Anglais partent en Bundesliga ou d'autres championnats, pensez-vous que votre génération est plus courageuse en partant à l'étranger et en refusant des offres de Premier League pour progresser ?

"Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais seulement pour moi. Je voulais simplement jouer au football. J'ai toujours voulu être un joueur professionnel, faire que les gens me regardent et se disent "wow", exactement comme moi avec Ronaldinho. J'espère lui ressembler un jour et atteindre son niveau."

Quels ont été vos joueurs modèles ?

"Ronaldinho. C'est tout simplement en raison de comment il battait ses adversaires avec une grande facilité et faisait des choses que personne d'autre ne faisait à cette époque."

Quel est le meilleur joueur avec lequel vous ayez joué ?

L'article continue ci-dessous

"C'est difficile à dire. J'ai joué avec beaucoup de bons joueurs. Raheem Sterling est forcément l'un d'entre eux, comme Marco Reus. Il y a beaucoup de très bons joueurs avec qui j'ai joué et si je ne les cite pas, j'ai l'impression qu'ils vont être touchés."

Vous parliez des grands matches. Comment vous préparez-vous une ou deux heures avant un grand rendez-vous ?

"J'écoute tout simplement ma musique. Elle me permet de me concentrer et d'être prêt pour les matches. Mon artiste favori actuellement est Lil Baby, un Américain. Il est probablement le premier choix de ma playlist."