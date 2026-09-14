Donyell Malen marque encore et prolonge la série parfaite du leader, l’AS Roma

Donyell Malen vaut une nouvelle fois de l’or pour l’AS Roma. L’international néerlandais a inscrit lundi le premier but du match à l’extérieur contre le Torino (0-2). Grâce à cette victoire, les Romains prennent la tête de la Serie A, avec douze points en quatre matches.

Malen a joué un rôle majeur en première période. Il a placé une tête de près à côté et a vu un but lui être refusé pour hors-jeu. Quelques minutes avant la pause, l’attaquant a finalement poussé le ballon au fond après une défense approximative du Torino.

L’AS Roma menait donc à la mi-temps, mais n’est pas parvenue à creuser l’écart après la reprise. Nahuel Molina a tout de même vu une frappe être repoussée par le gardien du Torino, Lucas Perri.

Niccolo Pisilli a inscrit le libérateur 0-2 pour l’équipe visiteuse à la 93e minute. Quelques minutes plus tard, le coup de sifflet final a retenti et l’AS Roma a pu célébrer la victoire et sa place de leader.

Malen a encore marqué et occupe la tête du classement des buteurs de Serie A avec six réalisations. Samedi, un choc à domicile l’attend contre l’Inter, champion d’Italie en titre, actuellement quatrième.