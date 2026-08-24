Donyell Malen a lancé la nouvelle saison de Serie A de manière grandiose. Le Néerlandais a grandement contribué lundi soir à la large victoire de l’AS Roma contre la Fiorentina grâce à un triplé d’une grande pureté : 4-0. Grâce à ce succès, la Roma s’empare de la tête du classement.

La saison dernière, Malen avait déjà été prêté à la Roma pour six mois par Aston Villa. L’attaquant avait ensuite fait forte impression à Rome : vingt matches officiels, quinze buts et trois passes décisives.

C’est pourquoi la Roma a décidé de le recruter définitivement l’été dernier en provenance du club anglais. Pour un montant de 25 millions d’euros, Malen a définitivement rejoint l’Italie.

Et pour l’instant, la Roma ne le regrettera pas. Car lundi soir, Malen a immédiatement été le grand homme du premier match de la nouvelle saison.

Après avoir vu un but de Mario Hermoso être refusé pour hors-jeu, c’est Malen qui a cette fois fait mouche à la 27e minute. L’avant-centre a reçu le ballon dans la surface et l’a poussé au fond des filets tant bien que mal : 1-0.

En seconde période, Malen a encore frappé à deux reprises en moins d’un quart d’heure. D’abord, il a envoyé du gauche le 2-0, fort et en hauteur, dans le petit filet côté fermé, puis il a complété son triplé après un ballon en retrait de Paulo Dybala : 3-0. Pour Dybala, cela signifiait d’ailleurs aussi un triplé, mais de passes décisives.

Après une sortie sous une ovation amplement méritée pour Malen, il y a encore eu un dernier but. Niccolò Pisilli a poussé le 4-0 au fond, mettant ainsi la cerise sur le gâteau romain.