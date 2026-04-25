Donyell Malen est intenable et redevient le héros incontesté de l’AS Rome

Samedi, en déplacement à Bologne, Donyell Malen s’est de nouveau révélé précieux pour l’AS Rome. L’attaquant a ouvert le score (0-1) puis, juste avant la mi-temps, il a offert une passe décisive somptueuse à Neil El Aynaoui pour le 0-2. La seconde période n’a pas vu le moindre but. Grâce à ce succès, la Roma prend une option sur la cinquième place, synonyme de qualification pour l’Europa League en fin de saison.

Dès la 7^e minute, Wesley França, de retour de blessure, intercepte au milieu de terrain et sert El Aynaoui. Le Marocain a ensuite servi Malen, qui a conservé son sang-froid pour glisser le ballon du pied intérieur hors de portée de Federico Ravaglia : 0-1.

L’ancien joueur du PSV aurait même pu doubler la mise peu après, mais son lob délicieux a frôlé le poteau.

Wesley, également en vue, avait déboulé côté gauche dans le temps additionnel de la première période. L’international brésilien a servi Malen d’une passe extérieure ; ce dernier, malgré un contrôle légèrement trop long, a récupéré le ballon in extremis. Après avoir levé la tête, il a glissé le cuir vers El Aynaoui, qui a conclu l’action d’une frappe à ras de terre : 0-2.

Après la pause, la Roma s’est contentée de gérer, guettant les espaces en contres. Bologna, qui a lancé l’ancien Azalker Jens Odgaard et le Romanista Devyne Rensch dès le retour des vestiaires, a peiné à inverser la tendance. Les locaux ont toutefois frôlé la réduction du score autour de l’heure de jeu, lorsque Riccardo Orsolini a expédié un rebond sur la barre transversale.

L’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, a fait entrer Paulo Dybala à la place de Malen à un quart d’heure de la fin, marquant ainsi le retour de l’Argentin, absent depuis fin janvier en raison de problèmes persistants au genou. Avec Dybala sur la pelouse, la Roma a conservé son avantage et décroché une victoire précieuse.

Avec 61 points en 34 journées, la Louve caresse encore l’espoir d’une qualification en Ligue des champions, même si la Juventus, 63 points en 33 matchs, occupe une position plus favorable. De son côté, Bologne, huitième, voit s’éloigner Atalanta, septième, et risque désormais de conclure la saison sans billet pour la Coupe d’Europe.