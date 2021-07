Donnarumma explique pourquoi il n'a pas célébré après le penalty de Saka

Le gardien italien a admis qu'il attendait la confirmation du score après avoir écarté le cinquième tir au but de l'Angleterre.

Gianluigi Donnarumma a expliqué pourquoi il n'avait pas célébré après avoir sauvé le penalty de Bukayo Saka lors de la finale de l'Euro 2020. L'Italie a soulevé le trophée du championnat d'Europe pour la deuxième fois de son histoire après avoir battu l'Angleterre 3-2 aux tirs au but à Wembley dimanche soir. Donnarumma était le héros des Azzurri car il a arrêté les tentatives de Jadon Sancho et Saka, mais il a semblé perplexe après la confirmation de la victoire avant d'être assailli par ses coéquipiers.

Le gardien de 22 ans, qui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain après avoir quitté l'AC Milan, a maintenant admis qu'il n'était pas au courant du score de la séance des tirs au but après avoir empêché le cinquième tir au but des Three Lions. Bukayo Saka a eu l'opportunité de mener la séance à une mort subite après que Jorginho ait vu son tir sauvé par Jordan Pickford, mais le Gunner n'a pas réussi à battre l'imposant Donnarumma qui a eu la main ferme pour repousser le ballon.

"Je n'ai pas célébré le penalty parce que je ne savais pas que nous avions gagné", a déclaré Gianluigi Donnarumma à Sky Sport Italia. "J'étais déjà à terre après le penalty manqué de Jorginho et je pensais que nous avions perdu, mais à la place, j'ai dû continuer. Maintenant, avec la VAR, ils regardent toujours vos pieds parce que vous ne pouvez pas être devant la ligne, alors je me suis tourné vers l'arbitre pour voir si tout allait bien".

"Je n'ai rien compris !"

"Puis j'ai vu mes coéquipiers venir vers moi et tout est parti de là. Je n'ai rien compris !", a conclu le meilleur joueur de l'Euro 2020. L'Italie a fait le pire début de match possible en concédant à la deuxième minute l'ouverture du score de Luke Shaw. Cependant, l'équipe de Roberto Mancini a progressivement commencé à dominer les débats par la suite et a été récompensée pour sa pression constante peu de temps après l'heure de jeu alors que Leonardo Bonucci marquait un but sur corner.

Le match a finalement été prolongé avec un score bloqué à 1-1, mais la séance des tirs au but a été nécessaire après 30 minutes supplémentaires sans but, et l'Italie a mieux fait face à la pression et a empêché l'Angleterre de remporter son premier trophée international depuis la Coupe du monde 1966. Les exploits sur penalty de Donnarumma ont couronné un superbe tournoi complet pour la star qui va selon toute vraisemblance rejoindre le PSG, qui est désormais considéré comme l'un des meilleurs joueurs à son poste.

L'Italien a joué 718 minutes au cours des sept matches de son pays, plus que tout autre joueur, et a enregistré trois cleansheets lors du parcours de la Squadra Azzurra pour finalement permettre à l'Italie de l'emporter en finale et de devenir le premier gardien depuis Peter Schmeichel en 1992 à remporter le titre de joueur du tournoi.