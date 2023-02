Donnarumma critiqué, son agent monte au créneau

Fautif contre le Bayern, Donnarumma a été critiqué après son grand match à Monaco. Son agent monte au créneau pour le défendre.

Déterminant malgré la défaite à Monaco où il évite une humiliation totale, Gianluigi Donnarumma a connu une rencontre plus compliquée ce mardi en Ligue des Champions contre le Bayern. Le portier italien est en effet fautif sur le but bavarois, le seul de la rencontre. Résultat : l'ancien gardien du Milan a à nouveau été critiqué. Fatiguée des critiques, son agent Rafaela Pimenta est montée au créneau pour défendre le joueur.

Donnarumma ciblé par les médias?

Invitée par Téléfoot, Rafaela Pimenta a pointé du doigt le discours changeant des médias sur son client : « La réaction des médias est bipolaire par moments par rapport à Donnarumma. On passe de 'c'est le meilleur du monde' à 'ah il fait chier' [sic]. Ce n'est pas possible qu'il passe d'un extrême à l'autre d'une semaine à l'autre. » Selon elle, c'est son exposition parisienne qui joue : « Selon moi, il est ciblé par les médias italiens. Le fait qu'il soit en évidence, dans un des meilleurs clubs du monde, pousse les médias à tout le temps parler de lui. Mais à un moment donné, ça suffit. »

Plus que de critiquer l'acharnement subi par Donnarumma, Pimenta a tenu à rappeler les qualités du portier italien : « C'est normal que je vais bien parler de Donnarumma, mais je suis convaincue que je suis objective dans ce que je dis. C'est l'un des meilleurs gardiens au monde. À l'Euro, il ne gagne pas le titre de meilleur gardien mais de meilleur joueur du tournoi. Et ça, c'est vraiment un accomplissement. Et il continue de faire des choses qui sont très bien, il faut un peu se calmer par rapport à lui. »