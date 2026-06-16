Donis surprend les supporters : l'Arabie saoudite n'est pas favorite pour se qualifier !

Le sélectionneur grec Georgios Donis, à la tête de l’équipe d’Arabie saoudite, a surpris les supporters des Verts en déclarant, après le match nul 1-1 face à l’Uruguay lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, que son équipe n’était pas favorite pour se qualifier au tour suivant.

En conférence de presse, il a affirmé : « L’équipe saoudienne n’est pas favorite pour se qualifier pour le tour suivant, étant donné la présence de l’Espagne et de l’Uruguay. »

Il a ajouté : « J’ai été surpris par le match nul de l’Espagne contre le Cap-Vert, mais La Roja et l’Uruguay restent les favoris pour se qualifier pour le tour suivant dans notre groupe. Malgré cela, nous allons essayer de remporter les deux prochains matchs. »

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Interrogé sur la blessure de Mohammed Al-Owais, il a répondu : « Il n’a rien de grave, il a réalisé un excellent match et fait preuve d’une grande force de caractère ; je le remercie beaucoup. »

Il a également défendu la performance de son équipe en seconde période, estimant qu’elle avait répondu aux critiques sur son manque d’efficacité offensive.

Il a conclu : « Nous allons corriger nos erreurs. Le travail est bon dans tous les domaines, mais nous avons besoin de temps pour progresser. »



