L'entraîneur portugais José Mourinho impose son contrôle total sur tous les détails sportifs au Real Madrid, où il est devenu le premier décisionnaire en matière de politique de recrutement, de gestion du secteur des jeunes et jusque dans les détails des séances d'entraînement, confirmant que tout au club passe désormais par lui depuis son retour à la tête de la direction technique.

Les détails remontent, selon le journal espagnol « As », au mois de mai dernier, à la fin de la saison, alors que José Mourinho était le candidat le mieux placé pour entraîner le Real Madrid, à une époque où Álvaro Arbeloa était encore présent.

Les discussions avaient alors débuté sans précipitation avant de prendre un caractère officiel par la suite. À ce stade initial, l'entraîneur portugais avait formulé deux demandes essentielles : avoir son mot à dire dans la politique de recrutement, et que la hiérarchie au sein de la structure sportive soit respectée. Ces deux points se sont clairement concrétisés, si bien que le bilan, trois mois après ces débuts, est que tout passe effectivement par Mourinho.

Cela représente le mode de fonctionnement fondamental de l'entraîneur depuis ses premiers jours après son retour, Mourinho écoutant, consultant, comparant et faisant confiance aux personnes qui l'entourent.

Le cercle proche de Mourinho a été choisi avec le plus grand soin, de ses adjoints habituels jusqu'à ses recrues personnelles, comme la nouvelle version de Sami Khedira, à propos de qui le journal a rapporté les propos de ses sources sur le joueur allemand : « Il est revenu en tant que leader. »

Malgré cela, la décision finale d'exécution reste entre les mains de Mourinho, ce que tout le monde observe clairement dans la vie quotidienne au sein de l'environnement de la cité sportive de Valdebebas.

La gestion de Mourinho se distingue par le fait qu'il s'appuie sur la proximité avec tous comme outil principal à l'heure actuelle, tout en clarifiant la hiérarchie de manière stricte.

L'entraîneur délègue les tâches, mais dans une proportion moindre que les autres entraîneurs, non par manque de confiance, mais par volonté de garder tout sous contrôle et d'éviter toute situation susceptible de provoquer une déstabilisation.

L'empreinte de l'entraîneur a dépassé la mise en place d'une série de règles avec lesquelles il a fondé un nouveau système axé sur la nutrition, la récupération après les blessures, le respect des horaires et la prise de repas collectifs pour renforcer l'esprit d'équipe, sa gestion s'étendant à des détails plus profonds encore.

Les bureaux administratifs ont vu l'entraîneur envoyer un rapport technique fin mai précisant le type de joueurs qu'il souhaite recruter, en se concentrant sur les caractéristiques techniques plutôt que sur des noms précis.

L'équipe a été constituée selon le principe de disposer d'alternatives à tous les postes, et bien que l'échec de la conclusion du transfert de Rodry ait constitué un revers, l'entraîneur apprécie les efforts déployés par la direction.

L'influence de Mourinho est apparue clairement lorsqu'il est intervenu dans plusieurs décisions et qu'il a été écouté, comme la prolongation du contrat de Vinícius et le maintien de Thiago Pitarch dans l'équipe.

L'entraîneur portugais dispose d'une voix qui compte dans les bureaux administratifs, comme il l'avait demandé, même si la décision finale émane logiquement de la haute direction, afin d'appliquer la hiérarchie dans les deux sens.

Le contrôle de l'entraîneur s'étend également à l'académie, où l'expression « Voyons ce que dira Mourinho » est devenue l'une des phrases récurrentes chez les jeunes joueurs qui obtiennent leurs chances à l'heure actuelle.

L'entraîneur portugais choisit précisément le joueur qu'il veut avoir avec lui, sur la base de sa propre étude et des rapports qui lui parviennent : il ne demande pas un certain type de joueurs pour compléter les séances d'entraînement ou les effectifs, mais réclame un joueur bien précis, surtout après avoir passé la moitié de l'été à travailler avec ces jeunes talents.

Les entraînements se caractérisent par une intensité élevée, et parmi tous circule la formule : « Beaucoup de travail acharné. »

Les doubles séances d'entraînement sont devenues la caractéristique principale, toutes se déroulant sous la supervision de l'Italien Antonio Pintus comme à l'accoutumée, en plus d'Antonio Díaz, le préparateur physique venu accompagner Mourinho.

L'empreinte de l'entraîneur Mourinho se manifeste dans la poursuite du travail avec le préparateur physique italien, tandis que Yobis n'a pas été maintenu, Nuno Santos étant devenu le nouvel entraîneur des gardiens.

Pintus et Díaz transforment le travail quotidien en un camp d'entraînement qui épuise les énergies de l'équipe, et malgré l'accent clairement mis sur l'aspect physique à l'heure actuelle, le travail tactique est également présent, ces premiers mois reflétant la physionomie de la nouvelle équipe du Real Madrid, au sein de laquelle presque tout passe par Mourinho.