Doko sort du silence et dévoile la vraie raison de son absence en Iran

La Fédération belge de football a officialisé l’absence de l’ailier de Manchester City, Jérémy Doku, pour la rencontre face à l’Iran au SoFi Stadium de Los Angeles ce dimanche soir. Le joueur souffre depuis plusieurs jours d’une infection respiratoire aiguë.

Selon le site français « Foot Mercato », l’international suit la polémique avec « beaucoup de tristesse et d’agacement » et dément catégoriquement les rumeurs selon lesquelles il se serait retiré pour assister à la naissance de son fils.

La journaliste France Pierron avait initialement avancé que son absence était liée à des raisons familiales, ce qui a poussé l’entourage du joueur à réagir pour confirmer que seuls des problèmes de santé l’empêchaient de prendre part à la rencontre.

Son absence est un coup dur pour les Diables Rouges, qui comptent sur sa vitesse et sa technique pour percer les défenses lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

La Fédération belge n’a pas encore fixé de date pour son retour à l’entraînement collectif, préférant attendre l’évolution de son état de santé et la réalisation des examens médicaux nécessaires avant le prochain match décisif.