Disputera-t-il la finale ? Casemiro maintient le Brésil en suspens

Le staff technique de la sélection brésilienne a poussé un soupir de soulagement après avoir reçu la confirmation que le milieu de terrain chevronné Casemiro serait prêt à disputer le huitième de finale de la Coupe du monde 2026, suite aux inquiétudes suscitées par la blessure musculaire qu’il avait subie lors du match contre le Japon.

Selon le site espagnol « Relevo », le milieu de terrain a rassuré l’entraîneur italien Carlo Ancelotti et son staff technique : il s’agissait seulement d’une crampe au mollet, sans gravité, donc pas d’inquiétude quant à sa participation au reste de la compétition.

Le milieu de terrain brésilien avait connu une soirée en dents de scie face au Japon, après avoir marqué contre son camp, avant de se rattraper immédiatement d’une superbe tête égalisatrice, avant de quitter la pelouse avant la fin du match en raison de douleurs musculaires, semant le doute dans le camp brésilien.

Les premiers examens ont toutefois dissipé ces craintes, confirmant que le joueur de Manchester United reste dans les plans de la Seleção pour les phases à élimination directe.

Malgré sa disponibilité, l’ancien Madrilène devra toutefois faire preuve de prudence lors du prochain match : un nouveau carton jaune le priverait d’une éventuelle participation aux quarts de finale.

Dimanche prochain, au New Jersey, le Brésil affrontera le vainqueur du match Côte d’Ivoire-Norvège, une rencontre où la Seleção partira grande favorite pour poursuivre sa route vers le titre mondial.