Disparition tragique de Didier Roustan, la bible du football

Le monde de la presse sportive et du football pleure le départ d’une célèbre figure, Didier Roustan, décédé.

Célèbre homme de la presse française, Didier Roustan est passé de vie à trépas des suites d’une maladie dans la nuit de mardi 10 à mercredi 11 septembre 2024 à l’âge de 66 ans. Après 40 de service à la télévision, le natif de Brazzaville (Congo) a cassé sa pipe.

Roustan est décédé

Le monde des médias est en deuil. Grand journaliste, Didier Roustan est décédé à l’âge de 66 ans des suites d’un cancer récemment détecté. Né à Brazzaville le 10 octobre 1957, Roustan a grandi à Cannes où il s’entraînait même avec l’AS Cannes à 16 ans avant d’être mis à l’écart pour des problèmes de comportement. Passionné du football, il rejoindra le service des sports de TF1 en 1976 quand il avait 19 ans. Roustan devint en effet un élément important de l’émission Téléfoot, qu’il aura dirigée entre 1986 et 1989.

Didier Roustan était passé également par Antenne 2 (actuellement France 2) et Canal +. Fin connaisseur du cuir rond qui est une passion pour lui, il aura commenté l’Euro 1992, la Coupe du monde 1994 et plusieurs finales de Ligue des Champions. Il rejoint la chaîne L'Équipe depuis 1999, où il intervenait dans l'émission "L'Equipe du Soir", dans un rôle de "président à vie".

Le maire de Cannes rend hommage à Roustan

La dernière fois que Didier Roustan avait commenté un match remonte au 21 juin lors du duel Argentine-Canada, en ouverture de la Copa America. Il avait fait sa dernière apparition dans L'Equipe du Soir, le lendemain 22 juin. Une disparition qui attriste David Lisnard, actuel maire de Cannes, ville où a grandi Roustan.

« J’apprends avec émotion la mort de Didier Roustan. Cannois passionné, attaché aux rouge et blanc, il aimait le football, par-dessus tout le beau jeu et les belles histoires. Il avait inventé un nouveau langage télévisuel autour du ballon rond, empli d’esprit positif et de poésie. Didier Roustan possédait en lui toujours la jeunesse de l’émerveillement et de la curiosité des autres. Jusqu’au bout il nourrissait des projets, dont il me faisait part amicalement encore il y a quelques semaines, notamment pour l’AS Cannes. C’est une personnalité atypique et attachante du football, des médias et de notre ville qui nous quitte. Il rejoint sa chère mère. J’adresse mes condoléances à sa femme, ses proches et tous ceux qui l’ont aimé. C’est une grande tristesse », a écrit l’autorité sur son compte X (anciennement Twitter).