Discipline - Noël Le Graët décidé à protéger les arbitres avec fermeté

"Toutes les atteintes aux arbitres doivent être fermement réprimées", a notamment déclaré le président de la Fédération Française de Football.

Cela restera malheureusement l'une des images marquantes dans la saison de l'AS ... Dimanche soir, lors de la défaite sur la pelouse du Nîmes Olympique (3-1), l'ailier offensif Gelson Martins s'est fait remarquer d'une regrettable manière. Furieux après le carton rouge reçu par Tiémoué Bakayoko, le joueur de l'AS Monaco a littéralement perdu ses nerfs, au point de voir rouge à son tour, coupable de s'en être pris physiquement à l'arbitre du match.

Un geste qui ne cesse de faire parler, et qui sera examiné jeudi soir par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Autant dire que Gelson Martins s'expose à une sanction exemplaire, au vue de la gravité des faits. En attendant de connaître celle-ci, Noël Le Graët, le président de la FFF, est revenu ce mercredi sur les violences envers les arbitres, appelant en toute logique à la plus grande fermeté pour lutter contre ce type de comportements intolérables.

Noël Le Graët s'indigne de l'augmentation des agressions

"Toutes les atteintes aux arbitres doivent être fermement réprimées", a ainsi estimé le patron du football tricolore. "Le nombre d'incidents sur les terrains de football professionnels est globalement stable depuis le début de la saison, et le nombre de coups portés en baisse assez nette", a ensuite analysé Noël Le Graët, avant de déplorer "l'augmentation du nombre d'agressions violentes inacceptables à l'encontre des officiels tant au niveau professionnel qu'amateur".

Pour rappel, le SAFE, le syndicat des arbitres du football d'élite, avait lui aussi communiqué au sujet de l'agression survenue à Nîmes. "Les images hallucinantes semblent sorties d’un autre temps (...) Il va bien falloir le comprendre et l’intégrer de façon définitive : on ne touche pas à l’arbitre ! Cette règle d’or du rugby doit le devenir dans le football. Sans discussion possible. Tous les qualificatifs sont bons : le geste de ce joueur est honteux, intolérable, insupportable, indéfendable, inadmissible et n’a pas lieu d’être sur un terrain de football", pouvait-on ainsi lire sur le communiqué en question. Voilà qui devrait, cette fois, faire évoluer les choses.