Dirk Proper quitte NEC pour un rival d’Eredivisie

Le sc Heerenveen va se renforcer à court terme avec Dirk Proper, annoncent le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin et Voetbal International. Le milieu de terrain du NEC est sur le point de devenir la troisième recrue estivale du club frison, après les arrivées du latéral gauche Darling Blady et de l’attaquant Lanroy Machine.

Avec ce transfert imminent, Heerenveen a trouvé le successeur souhaité de Joris van Overeem. Le milieu de terrain expérimenté est revenu plus tôt cet été au FC Utrecht, après avoir encore été élu Joueur de l’année chez les Frisons la saison dernière.

Le directeur technique Johan Hansma s’est alors mis en quête d’un remplaçant approprié au milieu de terrain. Proper figurait déjà depuis un certain temps sur la liste des souhaits du club de l’Abe Lenstra Stadion. Le Sparta Rotterdam avait également un intérêt sérieux, mais repart bredouille.

Selon Boualin, Heerenveen a désormais trouvé un accord de principe avec le NEC concernant le transfert du milieu de terrain de 21 ans. Seuls la visite médicale et les dernières formalités doivent encore être finalisés avant que le transfert ne puisse être officialisé.

Si les derniers détails sont réglés sans problème, Proper signera un contrat de plusieurs années en Frise. Heerenveen bouclera ainsi un nouveau renfort important en vue de la nouvelle saison.

Proper est encore sous contrat à Nimègue jusqu’à l’été 2027. Pour s’attacher ses services, Heerenveen devrait payer une indemnité de transfert d’environ un million d’euros.

Le milieu de terrain a jusqu’à présent disputé 185 matches avec l’équipe première du NEC. Lors de ces rencontres, Proper a inscrit treize buts. Proper a été un élément important sous les ordres de l’entraîneur Dick Schreuder lors de la saison 2024/25, mais il a été relégué hors du onze de départ lors du dernier exercice par la révélation Darko Nejasmic.