Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cote D'Ivoire Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Diomandé forfait ? Mourinho dévoile la composition du Real face à Schalke

Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Real Madrid
Jeux d'amitié des clubs
Yan Diomandé
Allemagne
Espagne

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la composition de son équipe pour le match amical face à Schalke 04, ce dimanche soir.

Mourinho a titularisé la star française Kylian Mbappé, aux côtés de Vinicius Junior et Brahim Diaz.

Le technicien portugais a préféré laisser la recrue ivoirienne Yan Diomandé sur le banc des remplaçants.

Voici la composition du Real Madrid :

Gardien de but : Thibaut Courtois

LaLiga
Espanyol Barcelone crest
Espanyol Barcelone
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
DFB-Pokal
Hallescher FC crest
Hallescher FC
HAL
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04

Défense : Trent Alexander-Arnold – Dean Huijsen – Álvaro Carreras – Ibrahima Konaté

Milieu : Bernardo Silva – Fede Valverde – Arda Güler

Attaque : Brahim Diaz – Vinicius Junior – Kylian Mbappé

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google