José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la composition de son équipe pour le match amical face à Schalke 04, ce dimanche soir.
Mourinho a titularisé la star française Kylian Mbappé, aux côtés de Vinicius Junior et Brahim Diaz.
Le technicien portugais a préféré laisser la recrue ivoirienne Yan Diomandé sur le banc des remplaçants.
Voici la composition du Real Madrid :
Gardien de but : Thibaut Courtois
Défense : Trent Alexander-Arnold – Dean Huijsen – Álvaro Carreras – Ibrahima Konaté
Milieu : Bernardo Silva – Fede Valverde – Arda Güler
Attaque : Brahim Diaz – Vinicius Junior – Kylian Mbappé