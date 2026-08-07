Diomandé absent de l'entraînement du Real Madrid

La star ivoirienne Yan Diomandé n'a pas pu prendre part à sa première séance d'entraînement en tant que joueur du Real Madrid.

Le Real Madrid avait annoncé hier, jeudi, la signature de Diomandé, en provenance de Leipzig.

Le journal AS a indiqué que l'absence de Diomandé s'explique par le fait que le joueur a passé la matinée de ce vendredi à finaliser de nombreuses démarches et documents officiels.

De ce fait, il est logique que Diomandé ne fasse pas partie de la délégation du club madrilène qui s'envolera pour Budapest.

Bien que l'absence de Diomandé n'ait pas encore été confirmée de manière définitive, tous les indices laissent penser que l'entraîneur José Mourinho ne pourra pas compter sur sa nouvelle recrue lors du match amical face à Ferencváros.

En revanche, le technicien portugais pourra compter sur l'une de ses stars, puisque Vinicius Junior, qui a récemment prolongé son contrat, figurera parmi les joueurs du voyage.