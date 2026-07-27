Avant de devenir l'un des noms les plus convoités sur le marché des transferts, et avant que sa valeur ne dépasse les 100 millions d'euros, Yan Diomandé n'était qu'un jeune joueur tout juste revenu de blessure, évoluant avec l'équipe réserve de Leganés.

Mais ce qui s'est produit en l'espace de trois jours seulement a complètement changé le cours de son avenir, après qu'il a impressionné tout le monde lors d'un match amical. Il est rapidement devenu un joueur de la Liga et a fait ses débuts sous le maillot de Leganés face au Real Madrid, au stade Santiago-Bernabéu.

Borja Jiménez, ancien entraîneur de Leganés et actuel technicien d'Al-Ahli Qatar, a dévoilé les détails de ces journées qui ont marqué le début de la carrière de la star ivoirienne, affirmant que son talent était exceptionnel dès le premier instant.

Tout a commencé par une vidéo sur YouTube

Jiménez se remémore la première fois qu'il a entendu le nom de Diomandé : « J'ai entendu parler de Yan pour la première fois lorsque Jeff Luhnow, le propriétaire de Leganés, m'a montré une vidéo amateur de lui sur YouTube. Il avait environ 16 ans et étudiait dans l'une des académies du club aux États-Unis. »

Il a ajouté dans des déclarations au journal espagnol « Marca » : « Jeff m'a dit : nous avons le nouveau Messi. Et ce que j'ai vu dans cette vidéo était vraiment impressionnant. »

Jiménez n'oubliera jamais la première fois qu'il a vu Diomandé sur le terrain, une semaine seulement avant l'affrontement contre le Real Madrid, le 29 mars 2025.

Il a raconté : « Nous avons disputé un match amical au stade de Butarque face à l'équipe réserve. Yan n'avait joué que quelques minutes avec la réserve la semaine précédente, mais je ne l'avais jamais vu auparavant. »

Il a poursuivi : « Sur la première action, il a dribblé son adversaire avec facilité, puis a réitéré sur la deuxième. Ensuite, il a délivré une superbe passe en profondeur d'une première touche magnifique, avant de recevoir le ballon dans la surface, de se le donner et de le placer dans la lucarne. »

Il a ajouté : « Après cinq ou six actions seulement, j'ai appelé l'entraîneur de l'équipe réserve et je lui ai dit : sors Yan du terrain, car il va se faire tacler sur la prochaine action. Sors-le immédiatement et fais-le s'entraîner avec nous demain. »

L'entraîneur espagnol a précisé que sa décision n'était pas exagérée, mais qu'elle visait à protéger le joueur : « Il n'a joué que 45 minutes parce qu'il revenait de blessure, et il était par ailleurs largement supérieur au reste des joueurs, ce qui peut parfois créer des tensions durant les matches. Je m'attendais à une intervention violente contre lui, c'est pourquoi nous avons préféré le remplacer. »

Première leçon et éloges précoces

Après avoir intégré les entraînements de l'équipe première, Jiménez a tenu à adresser un message particulier au jeune joueur, mais il n'était pas d'ordre technique.

Il a expliqué : « Je ne lui ai pas parlé de football, mais du comportement au sein de l'équipe première. Je lui ai demandé de continuer à afficher le même niveau, mais en respectant la hiérarchie dans le vestiaire. »

Il a ajouté : « Je lui ai dit : tu dois arriver le premier et partir le dernier, aider tes coéquipiers et comprendre que tu es le nouveau joueur. Je voulais qu'il assimile les règles du professionnalisme avant toute chose. »

Il a affirmé que Diomandé avait rapidement compris le message, ajoutant : « Je voulais être son guide dans ses premiers pas vers le professionnalisme, et il a parfaitement compris tout ce que je lui ai dit. »

Jiménez a évoqué un épisode survenu à l'issue du premier entraînement de Diomandé avec l'équipe première : « Nous marchions vers le vestiaire lorsque Dani Raba s'est approché de moi et m'a dit : ce garçon est formidable. Je lui ai répondu : oui, il est vraiment formidable. »

Les premiers pas au Bernabéu

Après avoir brillé aux entraînements, le staff technique n'a pas hésité à l'inclure dans le groupe pour le match contre le Real Madrid.

Jiménez a déclaré : « Nous nous sommes rendus au Bernabéu avec le besoin d'obtenir un résultat positif, et nous l'avons fait entrer à la 80e minute environ. Dès le départ, nous étions convaincus qu'il était un joueur différent. »

Il a ajouté : « Ses premières touches ont apporté un changement de rythme remarquable dans la surface, avant qu'il ne subisse une intervention ayant donné lieu à une réclamation de penalty non accordé. Et à partir de cet instant, sa carrière a commencé à se dessiner naturellement. »

L'ancien entraîneur de Leganés a affirmé que ce qui l'avait le plus marqué n'était pas seulement l'aspect technique, mais bien la personnalité du joueur.

Il a déclaré : « Il n'a montré aucune peur, même en jouant pour la première fois au stade Santiago-Bernabéu, un stade qui déstabilise nombre de jeunes joueurs. »

Un mois et demi qui a tout changé

Jiménez a estimé que Diomandé aurait pu changer le destin de Leganés s'il avait rejoint l'équipe première plus tôt.

Il a expliqué : « S'il avait été avec nous depuis janvier, nous aurions peut-être joué pour des places européennes plutôt que pour la lutte contre la relégation, mais il n'est resté qu'un mois et demi avec nous. »

Il a ajouté : « C'était un joueur décisif, il a marqué des buts et a changé le cours de nombreux matches. Et même face à Séville, malgré une occasion nette manquée, son impact était très évident. »

Jiménez a révélé que de nombreux clubs étrangers s'étaient renseignés sur Diomandé lorsque sa valeur était estimée à environ 20 millions d'euros, le montant que Leipzig a versé pour l'enrôler.

Il a déclaré : « Ils me disaient que 20 millions d'euros étaient une somme importante, et je leur ai répondu que sa valeur doublerait, voire triplerait, en l'espace d'un ou deux ans. »

Mais la réalité est venue plus vite que ses prévisions, puisque la valeur du joueur a augmenté de manière spectaculaire en une seule saison, après son transfert à Leipzig pour 20 millions d'euros. Il est désormais proche d'un départ dans le cadre d'un transfert dont le montant se situerait entre 100 et 120 millions d'euros, confirmant qu'il est l'un des plus grands talents émergents du football européen.