Dîner des joueurs du Real : Mbappé et Vinicius partagent l'addition

Il s'agit de la première semaine sans match depuis la prise de fonction d'Álvaro Arbeloa. Ce temps libre a également permis d'organiser une activité de groupe : un dîner de cohésion d'équipe, qui a eu lieu mardi soir.

L'ambiance au centre d'entraînement de Valdebebas n'a pas été optimale cette saison, des tensions étant apparues entre l'ancien entraîneur Xabi Alonso et plusieurs joueurs clés. Depuis l'arrivée d'Arbeloa, la situation semble s'être améliorée, mais mardi matin, il s'est entretenu avec le capitaine Dani Carvajal, suite à la frustration croissante de ce dernier.

Comme l'explique Marca, l'ensemble de l'effectif du Real Madrid était présent à ce dîner, Kylian Mbappé et Vinicius Junior prenant en charge la note de 1 776 €. Le staff technique n'était pas présent. Le dîner s'est déroulé au restaurant « 61 », un grill situé dans le centre de Madrid, dont Mbappé et Vinicius sont membres.

Le dernier à quitter l'établissement fut le défenseur Raul Asencio, aperçu sortant du restaurant à 2h50 du matin. Il ne bénéficiera pas de huit heures de sommeil avant la reprise de l'entraînement des Merengues à Valdebebas à 11h ce matin. Les premiers à partir, peu après 23h, furent Andriy Lunin, Antonio Rudiger, Ferland Mendy et Arda Guler.

Le Real Madrid ne rejouera que samedi soir à domicile contre la Real Sociedad. Les Txuri-Urdin abordent cette rencontre en grande forme, forts de six victoires en huit matchs sous la direction de Pellegrino Matarazzo, mais ils doivent d'abord se concentrer sur le derby basque en demi-finale de la Coupe du Roi mercredi soir.